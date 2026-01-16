Binlerce kilometre öteden Türkiye'ye çağrı! İşbirliğini derinleştirmek istiyorlar

İSTANBUL 10°C / 3°C
Tıbbi işbirliğinin geliştirilmesine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür eden Kırgızistan Sağlık Bakanı Kanıbek Dosmambetov, 'Türkiye, tıp alanında dostane bir ülke ve güvenilir bir ortaktır. Özellikle vatandaşlarımıza sunulan ücretsiz tedavi imkanları, uzman yetiştirilmesi, deneyim alışverişi konularında işbirliğimizi daha da derinleştirmek istiyoruz' dedi.

16 Ocak 2026 Cuma 17:19
Sağlık Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Dosmambetov, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Dosmambetov, tıbbi işbirliğinin geliştirilmesine verdiği destek ve katkılarından dolayı Türk tarafına teşekkürlerini ifade ederek, Türkiye ile ikili işbirliğinin stratejik önem taşıdığını vurguladı.

"TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR ORTAKTIR"

Bakan Dosmambetov, "Bakanlık adına, aktif çalışmaları ve destekleri için Türk tarafına teşekkürlerimi sunarım. Türkiye, tıp alanında dostane bir ülke ve güvenilir bir ortaktır. Özellikle vatandaşlarımıza sunulan ücretsiz tedavi imkanları, uzman yetiştirilmesi, deneyim alışverişi konularında işbirliğimizi daha da derinleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

YENİ TEKNOLOJİLERE AÇIĞIZ

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatıyla sağlık sisteminde kapsamlı bir modernizasyon sürecinin yürütüldüğünü kaydeden Dosmambetov, ülkesinin gelişmiş tıbbi modellere ve yeni teknolojilere açık olduğunu ifade etti.

Görüşmenin sonunda taraflar, mevcut işbirliği mekanizmalarını yoğunlaştırma ve yeni projeler geliştirme konusunda mutabık kaldı.

