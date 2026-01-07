İSTANBUL 18°C / 14°C
  Binlerce kilometre öteden Türkiye'ye övgü: Sizin yeteneklerinize ve gücünüze inanıyoruz
Dünya

Binlerce kilometre öteden Türkiye'ye övgü: Sizin yeteneklerinize ve gücünüze inanıyoruz

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İbrahim yaptığı açıklamada, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan vicdanın sesi. Sizin yeteneklerinize ve gücünüze inanıyoruz' dedi.

7 Ocak 2026 Çarşamba 19:15
Binlerce kilometre öteden Türkiye'ye övgü: Sizin yeteneklerinize ve gücünüze inanıyoruz
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İbrahim yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sayın kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siz benim için sadece Cumhurbaşkanı olmanın ötesinde bir dost oldunuz; aynı zamanda bütün bu zorlu yıllarım boyunca son derece önemli bir kardeşim oldunuz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vicdanın sesi. Sizin yeteneklerinize ve gücünüze inanıyoruz

(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Cesur bir lider olarak dünyanın geneli ve özellikle İslam dünyasına yaptığınız liderlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum

Türk halkının kapasitesine, Türk sanayisinin bilim ve sanayi konusundaki kapasitesine inanıyoruz

Uluslararası ilişkiler konusunda sizi gerçekten bu anlamda liderliğiniz tartışılmaz bütün dünyanın bildiği bir liderlik sergiliyorsunuz

