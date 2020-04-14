Binlerce kişi Çin'e karşı harekete geçti! 'Gizledikleri için suçlular'

star.com.tr 14 Nisan 2020 Salı 17:29 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 17:29

Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyada adeta hayatı durduran koronavirüs pandemisyle mücadele sürerken, salgından en kötü etkilenen ABD başta olmak üzere, birçok ülkedeki vatandaşlar Çin'e dava açmaya hazırlanıyor.



Florida'daki Berman Hukuk Grubu üzerinden açılan 5 binden fazla davanın kazanılması halinde, davacıların Çin'den trilyonlarca dolarlık tazminat alabileceğine inanıyorlar.

'ÇİNLİLER BİLE ÇİN'İ DAVA ETMEK İSTİYOR' İDDİASI

Hukuk kuruluşunun yetkililerinin Newsmax'e verdiği demeçte, "Rusya ve Çin dahil 35'ten fazla ülkeden potansiyel davacılardan mesaj aldık çağrı aldık. Bunun, etik olmayan davranışları ve eylemleri nedeniyle Çin Komünist Partisine karşı birleşmekten etkilenen tüm ulusların küresel bir koalisyonu olmasını umuyoruz.' dedi.

Hukukçulara göre bu eylem aynı zamanda, Komünist Parti'yi 'COVID-19'a karşı tutumu konusunda' sorgulayan Çinli vatandaşların güçlendirilmesine yardımcı olacağını da belirtiyor.

Çin'in salgın konusundaki yükümlülükleri ile ilgili bir analiz hazırlayan İngiltere merkezli Henry Jackson Vakfı, Çin'in sorumlu olduğu 196 ülke arasındaki küresel sağlık güvenliği için birlikte hareket etme anlaşması olan Uluslararası Sağlık Tüzüğü yasalarını çiğnediği belirtildi.

SADECE BU ÜLKELERDE 4 TRİLYON, KÜRESEL MEBLAĞ HESAPLANAMIYOR

Henry Jackson Vakfı raporuna göre, Çin hükümetinin ihmalinin ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'ye en az 4 trilyon dolara mal oldu, küresel çaptaki zarar şu an için hesaplanamıyor.

Raporda, "Burada uluslararası hukukun ihlali küresel ekonomiyi harap etti, binlerce insanı öldürdü ve milyonlarca insanın hayatını değiştirdi. Eğer dünya, uluslararası hukukun bu denli ihlaline karşı harekete geçmezse etmezse, daha ne zaman geçecek.' ifadelerine yer verildi.

'KOMÜNİST PARTİ SUÇLANMALI'

Washington Post yazarı ünlü gazeteci Marc Thiessen da, tartışmalarla ilgili bir yazı yazdı.

Thiessen yazısında, "Kimse Pekin'i bir salgını kasıtlı yaymakla suçlayamaz elbette. Ancak Çin komünist rejimi, virüs tehlikesi hakkında kasıtlı olarak dünyaya yalan söylemek ve proaktif olarak olabilecek küresel bir tepkiyi engellemek ile suçlanmalı ve yasal olarak sorumlu tutulmalıdır.' ifadelerini kullandı.

ÇİN SUÇLAMALARA TEPKİLİ

Çin şu ana kadar tüm suçlamaları reddetti. Ayrıca tüm acil durumlara yanıt verme ve dünyadaki ülkelerle veri paylaşma konusunda "açık ve şeffaf" olduğu konusunda ısrar etti.

Çin Dışişleri sözcüsü Hua Chunying bir basın toplantısında, "Bazı ABD yetkilileri suçun yönünü değiştirmek istiyor. Aslında onlarla bir tartışmaya girmek istemiyoruz, ancak onlar tarafından tekrarlanan iftiralarla karşı karşıya kaldık. Biraz zaman ayırıp gerçeği tekrar açıklığa kavuşturmak zorunda hissediyoruz.' dedi.

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