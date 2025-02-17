61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kitamura Toşihiro, Japonya'nın küresel güvenlik konularındaki düşünceleri, Türkiye'yle ilişkileri ve NATO'nun İndo-Pasifik bölgesiyle artan işbirliklerini AA muhabirine değerlendirdi.

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi'nin konferans kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirip Kanada'nın dönem başkanlığındaki ilk G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığını kaydeden Kitamura, Münih'te uluslararası kamuoyunu ilgilendiren Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler ve İndo-Pasifik bölgesindeki durumu ele aldıklarını söyledi.

Kuzey Atlantik, Avrupa ve Asya'daki güvenlik konularının birbirinden ayrılamaz olduğunu savunan Kitamura, Ukrayna sorununu çözmek için uluslararası toplum ve Avrupa'yla işbirliği içinde bulunduklarını anlattı.

Kitamura, ülkesinin NATO'yla çok sayıda ortak değere sahip olduğunu belirterek, iki yıl önce özel bir ortaklık programı imzaladıklarına işaret etti.

Bunun terör ve siber güvenlik gibi alanlarda işbirliğini amaçladığını söyleyen Kitamura, "Ayrıca Avustralya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'yla bir ortaklık anlaşması imzaladık. İndo-Pasifik bölgesindeki ülkelerle de bu tür çok uluslu anlaşmalar imzalıyoruz." dedi.

Kitamura, G7 üyesi ülkelerle Ukrayna, Gazze ve İndo-Pasifik bölgesindeki konuları ele aldıklarına da işaret ederek, şunları kaydetti:

"Atlantik'in kuzeyi, Avrupa ve bölgemizdeki güvenliği birbirinden ayırmıyoruz. Bu yüzden G7 ülkeleri ve uluslararası toplum olarak Ukrayna konusunun çözümü için çalışıyoruz. Son günlerde her şey çok hızlı ilerliyor. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında da birçok ülke Ukrayna konusuna değindi. Ukrayna'da kalıcı, adil bir barış ve güvenliği sağlayana kadar bunu görüşmeye devam edeceğiz."

- "TÜRKİYE'NİN ASYA-PASİFİK'İN GÜVENLİĞİNDE ROL OYNAMASINI BEKLİYORUZ"

Ukrayna'da önceliğin sahadaki silahların susması olduğunu vurgulayan Kitamura, Kuzey Kore-Rusya ortaklığını da değerlendirdi.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesiyle başlayan süreçten endişe duyduklarını söyleyen Kitamura, "Bu, Ukrayna'daki durumu daha da kötüleştirebilir. Ayrıca Rusya'nın, Kuzey Kore'den aldığı mühimmat ve silahlara karşılık olarak Kuzey Kore'ye nükleer programını geliştirecek gelişmiş yüksek teknolojiler vermesi ihtimalinden de endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kitamura, Japonya-Türkiye ilişkilerine de değinerek, geçen yıl diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100. yılı kutlansa da ilişkilerin çok daha önce kurulduğunu hatırlattı.

Ertuğrul Fırkateyni'nin 1890'da Japonya'da batmasıyla ikili ilişkilerin gelişmeye başladığını kaydeden Kitamura, iki ülkenin ortak sorunlara sahip olduğunu belirtti.

Bu kapsamda deprem konusundaki işbirliğinin önemli olduğunu ifade eden Kitamura, "İki ülke de deprem gibi doğal afetlerden etkilendi. Bu alanlarda işbirliğini artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Kitamura, Türkiye'yle ikili ilişkilerin 2 yıl önce stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ukrayna, Orta Doğu ve Pasifik bölgesi sorunları, uluslararası toplumu endişelendiren konular. Bu sorunlar birbiriyle alakalı ve birbirinden ayrı düşünülemez. Bu alanlarda işbirliği yapmamız gerek. Örnek olarak Japonya, Orta Doğu'nun güvenliği, istikrarı ve insani duruma katkıda bulunmak için Gazze'ye 230 milyon dolarlık yardım yaptı. Bu tür alanlarda işbirlikleri çok önemli. Bu nedenle Türkiye'nin de Asya-Pasifik bölgesindeki güvenlik, istikrar ve barışta rol oynamasını bekliyoruz."