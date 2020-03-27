Binlerce yarasa ölüsü İsraillileri korkuttu! 'Bu insanlığın sonu'

star.com.tr 27 Mart 2020 Cuma 21:32 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 21:32

tespit edildi ve gün sonu alameti hakkında sorular ve korkular ortaya çıktı.



İsrail şehri Ramat Gan'daki Gan Leumi Parkında ölü bulunan yarasalar, ülkede korku ve paniğe neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, endişe tüm ülkeye hızla yayıldı.

Daha sonra Breaking Israel News, diğer komşu kentlerde de benzer yarasa ölümlerine rastlanıldığını ve bunun İncil'de insanlığın sonunu işaret eden olay olduğunu ileri sürdü.

Konu bilgi sahibi olduğunu ileri süren ve konu hakkında yazan bazı sosyal medya kullanıcıları, toplu yarasa ölümlerine hafta sonu görülen olağandışı soğukluklar ya da 5G teknolojisi için kurulan sistemlerin neden olmuş olabileceğini söyledi.

Bir süredir yarasaların, şimdiye kadar 25.000'den fazla insanın ölümüne neden olan ve hala devam eden koronavirüs pandemisinin bir nedeni olduğu tahmin ediliyor.

Yarasalarda dolaşan virüsün insanlar arasındaki salgında görülenden çok daha daha farklı olduğunu savunan bilim insanları, iddianın kanıtlanmamış olduğunu söylüyor.

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