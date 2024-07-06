İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2024 Cumartesi / 30 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6645
  • EURO
    35,5639
  • ALTIN
    2511.53
  • BIST100
    10851.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Binlerce yerli çocuk cinsel istismara maruz kalmıştı... Katolik Kilisesi mağdurlara yaklaşık 76 milyon dolar ödeyecek
Dünya

Binlerce yerli çocuk cinsel istismara maruz kalmıştı... Katolik Kilisesi mağdurlara yaklaşık 76 milyon dolar ödeyecek

Yatılı kilise okullarında alıkonulan 150 binden fazla yerli çocuğun tacize uğradığı Kanada'daki Katolik Kilisesi'nin, Newfoundland bölgesinde kilise tarafından uygulanan cinsel ve fiziksel istismar mağdurlarına yaklaşık 76 milyon dolar ödemesine karar verildi.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 11:54 - Güncelleme:
Binlerce yerli çocuk cinsel istismara maruz kalmıştı... Katolik Kilisesi mağdurlara yaklaşık 76 milyon dolar ödeyecek
ABONE OL

Mahkeme, Katolik Kilisesi'nin himayesi altındaki yetimhaneler ve okullarda, cinsel ve fiziksel istismara maruz kalan 200'den fazla kişiye tazminat ödenmesi kararı verdi. Yeni alınan karara göre, kilise 1940'lardan itibaren süren davaların mağdurlarına yaklaşık 76 milyon dolar tazminat ödeyecek.

BİNLERCE ÇOCUĞA TACİZ

İlki 1880'lerin başında açılan ve sonuncusu da 1998'de kapatılan yatılı kilise okullarında alıkonulan 150 binden fazla yerli çocuğun büyük bölümü rahip, rahibe ve diğer öğretmenler tarafından fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet ve istismara maruz kalmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.