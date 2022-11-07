BioNTech, 2022 için Kovid-19 aşısı geliri tahminini 16-17 milyar avroya yükseltti

BioNTech, 2022'nin üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin üçüncü çeyrekteki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 düşerek 1,78 milyar avroya geriledi. BioNTech, geçen yılın temmuz-eylül döneminde 3,211 milyar avro kar açıklamıştı.

Şirketin gelirleri, üçüncü çeyrekte 2021'in aynı dönemine göre yüzde 43 azalarak 3,46 milyar avroya indi. BioNTech, geçen yılın ilk çeyreğinde 6 milyar 87 milyon avro gelir elde etmişti.

Şirketin Ocak-Eylül 2022'deki gelirleri 13 milyar avro ve net karı da 7,2 milyar avro olarak açıklandı.

Şirket açıklamasında, beklendiği gibi, Kovid-19 pandemisi seyrinin dinamik olmaya devam ettiği ve 3 aylık finansal sonuçlarda dalgalanmalara yol açtığı belirtildi.

BioNTech, uyarlanmış aşılara olan talebi ve daha yüksek fiyatları gerekçe göstererek bu yıl için Kovid-19 aşısı geliri tahminini 13-17 milyar avrodan 16-17 milyar avroya yükseltti. Şirket, geçen yıl aşıdan 19 milyar avro gelir elde etmişti.

Kovid-19 aşısının geliştirilmesinde BioNTech'in beraber çalıştığı Pfizer da 1 Kasım'da Kovid-19 aşısı 2022 satışları için tahminini 2 milyar dolar artırarak 34 milyar dolara yükseltmişti.