BioNTech 2023 gelir tahminini 4 milyar avroya düşürdü

BioNTech, 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre şirketin üçüncü çeyrekteki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 91 düşerek 160,6 milyon avroya geriledi. BioNTech, geçen yılın temmuz-eylül döneminde 1 milyar 784 milyon avro kar açıklamıştı.

BioNTech'in ABD'li ortağı Pfizer veya ABD'li rakibi Moderna'nın aksine üçüncü çeyreğin sonunda kar açıklaması dikkati çekti.

Şirketin gelirleri, üçüncü çeyrekte 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 74'ten fazla azalarak 895,3 milyon avroya indi. BioNTech, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3 milyar 461,2 milyon avro gelir elde etmişti.

BioNTech Mali İşler Müdürü (CFO) Jens Holstein, BioNTech'in üçüncü çeyrekte kar açıklayabilmesinin temel nedeninin Pfizer ve diğer şirketlerle kurulan, kar ve maliyetlerin paylaşıldığı ortaklık modeli olduğunu belirtti.

Holstein, "Büyük ilaç şirketleriyle olan stratejik işbirliği modelimiz, ilaçları geliştirmemize ve geniş çapta ticarileştirmemize yardımcı olurken bize ek finansal esneklik sağlıyor." dedi.

Şirketin Ocak-Eylül 2023'teki gelirleri 7,15 milyar avro ve net karı da 472,4 milyon avro olarak açıklandı.

Kovid-19 aşısı satışlarındaki azalış nedeniyle daha önce 5 milyar avro olan yıllık bazda gelir beklentisi 4 milyar avroya düşürüldü. Şirket, geçen yıl büyük çoğunluğu Kovid-19 aşısı satışından olmak üzere 17,2 milyar avro gelir elde etmişti.

mRNA teknolojisiyle Kovid-19 aşısını ilk piyasaya süren BioNTech, anti-kanser ilaçlarına odaklanıyor. Akciğer kanserine karşı "BNT316" adlı ilaç adayına yönelik faz 3 çalışması, Haziran 2023'ten beri yürütülüyor. BioNTech, aynı zamanda antikor-ilaç konjugatları (ADC) olarak adlandırılan bağışıklık hücrelerine dayalı tedaviler üzerinde de çalışmalar yapıyor. Bu teknolojinin kemoterapinin yerini alma potansiyelinin olduğu belirtiliyor.

Öte yandan şirket, gelir beklentilerinin azalmasıyla 2023 AR-GE bütçesini ikinci kez düşürerek 2 ila 2,2 milyar avrodan 1,8 ila 2 milyar avro aralığına revize etti.