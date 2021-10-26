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Dünya

BioNTech, Senegal ve Ruanda'da aşı üretim tesisi kuruyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreticisi, Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Ruanda ve Senegal ile mRNA aşısı üretim tesislerinin inşası için anlaşma imzaladı.

AA26 Ekim 2021 Salı 23:56 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 23:56
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Firmadan yapılan açıklamaya göre, Ruanda'nın başkenti Kigali'de imzalanan anlaşma kapsamında, BioNTech, gelecek yılın ortasında, Ruanda ve Senegal'de mRNA tabanlı sıtma ve tüberküloz aşısı üretim tesislerinin inşasına başlayacak.

Dünya Sağlık Örgütü Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, bu anlaşmanın yalnızca kamu sağlığı için değil aynı zamanda ekonomik kalkınma için de çok önemli olduğunu kaydetti.

BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından yapılan açıklamada da amaçlarının Afrika Birliği bünyesinde aşı geliştirerek, Afrika'da sürdürülebilir aşı kapasitesine ulaşmak olduğu belirtildi.

Firma, Ruanda ve Senegal'de aşı üretim merkezi kurma fikrini ağustosta kamuoyuyla paylaşmıştı.

Afrika'daki ilk mRNA aşısının üretileceği tesislerde, ilk etapta yıllık 50 milyon doz Kovid-19 aşısı üretilmesi hedefleniyor.

Afrika'da kullanılan aşıların yalnızca yüzde biri kıtada üretilirken, Afrika Birliği 2040'a kadar bu oranı yüzde 60'a çıkarmak istiyor.

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