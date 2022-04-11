İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2022 Pazartesi / 10 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6915
  • EURO
    16,0149
  • ALTIN
    927.804
  • BIST100
    2435.73
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BioNTech ve BioPharma arasında kritik iş birliği
Dünya

BioNTech ve BioPharma arasında kritik iş birliği

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile ABD merkezli Matinas BioPharma'nın mRNA tabanlı aşılar için yeni formülasyonlar geliştirmek için iş birliği yapacağı bildirildi.

AA11 Nisan 2022 Pazartesi 15:32 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 15:32
ABONE OL

BioNTech ve Matinas BioPharma'den yapılan ortak açıklamada, söz konusu iş birliğinin ağızdan alınan aşılar için potansiyel bir formülasyon da dahil olmak üzere mRNA aşıları için yeni formülasyonlar geliştirmek üzere BioNTech'in mRNA aşı geliştirme uzmanlığını ve Matinas'ın Lipid Nanocrystal (LNC) İlaç Dağıtım Platformu teknolojisini birleştireceği belirtildi.

Açıklamaya göre, BioNTech, Matinas BioPharma'ye ön ödeme yapacak ve iş birliği döneminde şirkete araştırma fonu sağlayacak.

İki şirket arasındaki iş birliğinin, kanda oldukça toksik olacak ilaçların tedavi için gitmeleri gereken hücrelere iletilmesine imkan tanıyacağı belirtilerek, potansiyel olarak dünya çapında on milyonlarca hastaya fayda sağlayabileceği ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.