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Dünya

ABD'de bodrum katında yaşayan 25 yaşında timsah bulundu

ABD'nin Ohio eyaletinde bir apartmanın bodrum katında 1,5 metre uzunluğunda ve 25 yaşında bir timsah bulundu.

AA02 Mart 2020 Pazartesi 12:42 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 12:42

New York Post'un haberine göre, Ohio polisi, bodrum katında bir timsahın beslendiği yönündeki ihbar üzerine olay yerine gitti.

Yetkililer, 1,5 metre uzunluğundaki timsahın, içerisinde su ve su pompası bulunan bir teknede yaşadığını tespit etti.

Madison Township ilçesindeki emniyet görevlisi Darrel Breneman, 17 yıldır polis olduğunu fakat bugüne dek böyle bir olayla karşılaşmadığını söyledi.

Sahibi Dusty Rhoades, timsahı sürüngenlerin satıldığı bitpazarından aldığını belirterek, "Aldığımda 30 santim civarındaydı, o günden bugüne benimle." dedi.

Egzotik hayvan besleme ruhsatına sahip olmayan Rhoades, hayvanı gönüllü olarak yaban hayatı koruma memurlarına teslim etmeyi kabul ettiği için ifadeye çağrılmadı.

Yapılan sağlık kontrolünde normalde daha büyük olması gereken timsahın yaşam koşulları nedeniyle küçük kaldığı belirlendi.

Timsahın, Güney Carolina'da bir timsah koruma alanında yeni evine kavuşacağı kaydedildi.

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