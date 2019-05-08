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Bir bavul için 41 kişi öldü

Moskova’da acil iniş yaparken alev alarak 41 kişiye mezar olan uçakta Dmitry Khlebuşkin isimli bir yolcunun baş üstü dolaptan bagajını almak için yolu tıkadığı ve bazı insanların bu sebeple öldüğü ortaya çıktı.

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Önceki gün Moskova-Murmansk seferini yaparken Şeremetyevo Havalimanı’na acil dönüş yapan ve piste inişi esnasında alev alarak 41 kişiye mezar olan uçakta bulunanların durumuyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağında aşananların ardından soruşturma başlatılırken facianın detayları ortaya çıktı. Mürettebat dahil 78 kişinin bulunduğu uçaktan sağ kurtulanlar Rus basınına konuştu. Bazı yolcular, uçaktan tahliye edilirken Dmitry Khlebuşkin isimli kilolu yolcunun yolu tıkadığını söyleyerek şikayetçi oldu. 
 
EŞYALARINA KIYAMADI 
 
Yolcular, Khlebuşkin’in tahliye sırasında başüstü dolabından bavulunu almak için yolu tıkadığını ve bu sebeple insanların yaralandığını ve yaşamını yitirdiğini aktardı. 10C numaralı koltukta oturan Khlebuşkin’in yolu tıkadığı için arkasında oturan sadece 3 kişinin kurtulabildiği belirtildi. Uçaktan çıktıktan sonra elinde bavuluyla basın mensuplarına konuşan Khlebuşkin, yaşadıklarından dolayı havayolu şirketine dava açacağını söyledi.
 
(aksam.com.tr)

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