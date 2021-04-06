Bir bebeğe 70 mermi sıktılar! Çin'in ilk sistematik soykırımı: Barın Katliamı

Star.com.tr 06 Nisan 2021 Salı 21:08 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 21:08

Çin'in 5 Nisan 1990 tarihinde Doğu Türkistan'ın Barın kasabasında gerçekleştirdiği katliamda binlerce sivil hayatını kaybetti.

Uygurlar 1990'da Çin'in Doğu Türkistan'da uygulamaya koyduğu aile planlaması adı altında yapılan doğum yasağının kaldırıması ve Doğu Türkistan'a Çinlilerin gayri meşru bir şekilde göç ve iskanın durdurulması hakkında bölge valisine taleplerini ilettiler.

Çin Komünist hükümeti tarafından ciddiye alınmayan bu taleplere Uygurların protestolarla cevap vermesi üzerine Pekin yönetimi Komünist Çin Ordusu'nu bölgeye gönderdi.

Çin'in barışçıl gösterilere karşı gerçek mermilerle halkın üzerine ateş açması bölgedeki Uygurların kendilerini korumak için Zeydin Yusuf liderliğinde direniş hareketinin fitilini ateşledi. Önce sopalarla başlayan daha sonra da Çinlilerden ellerine geçen silahlarla devam eden bu direniş sırasında Uygurlar meşru müdafaa haklarını kullandılar.



Bunun üzerine Komünist Ordu 5 Nisan 1990'da Ramazan ayında Doğu Türkistan'ın Kaşgar vilayetine bağlı Aktu ilçesi Barın kasabasında büyük bir soykırıma imza attı.

Çin, 22 bin 750 silahlı asker, tanklı birlik, helikopter ve uçaklar sevk ederek bölgeyi abluka altına aldı. Yaklaşık 20 bin nüfusu olan Barın kasabasına doğru büyük bir taarruz başlatan Çin güçleri korkunç bir katliam uyguladı.

Bir bebeğin vücudundan 70 mermi çıktı

Barın'da Çin Komünist yönetimi tarafından direnişi yıldırmak için siviller hedef alındı. Yıldırma harekatı düzenleyen Çin ordusu beşikteki bir bebeğe 70 tane mermi sıkarak yaptığı soykırımı halka izletti.

Doğu Türkistan'ın Kaşgar, Artuş, Aksu ve Hoten illerini abluka altına aldı. 10 binden fazla Uygur genci isyanla ilişkilendirilerek tutuklanarak idama ve ömür boyu hapis cezalarına çarptırıldı.

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