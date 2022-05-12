Bir çocuk daha gizemli hepatit kurbanı

Ülke basınında yer alan haberlere göre, İrlanda Sağlık Hizmetleri İdaresi (HSE), 6 çocukta gizemli hepatit tespit edildiğini, çocuklardan 1'inin ise enfeksiyondan öldüğünü doğruladı.

HSE'den bir sözcü, çocukların yaşlarının 1 ile 12 arasında olduğu ve tamamının hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.

Hastalık nedeniyle tedavi gören ikinci bir çocuğa da karaciğer nakli yapıldı.

- Kovid-19'un ardından yeni bir küresel salgına yol açabileceğinden şüpheleniliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İngiltere'de ortaya çıkan ve devamında çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün şimdiye kadar toplam 348 kişiye bulaştığını bildirmişti.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de dün dünya çapında bildirilen toplam vaka sayısının yaklaşık 450 olduğunu açıklamıştı.

İngiltere'de geçen ay ortaya çıkan ve kısa zamanda 20 ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsünün, Kovid-19'un ardından yeni bir küresel salgına yol açabileceğinden şüpheleniliyor.

En son ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 6 Mayıs'ta, 25 eyalette 100'den fazla çocukta virüsün görüldüğü ve şimdiye kadar 5 çocuğun virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Endonezya Sağlık Bakanlığı da ülkede 14 vaka görüldüğünü ve 4 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtileri olan virüs, 1 ay ile 16 yaş arasındaki çocuklarda görülüyor.