İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2021 Pazartesi / 23 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,5043
  • EURO
    13,0688
  • ALTIN
    670.261
  • BIST100
    1897.13
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bir Güney Amerika ülkesinde daha Omicron varyantına rastlandı
Dünya

Bir Güney Amerika ülkesinde daha Omicron varyantına rastlandı

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da ilk defa 3 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi.

AA27 Aralık 2021 Pazartesi 19:12 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 19:12
ABONE OL

Sağlık Gözetim Direktörü Sandra Irala, yakın zamanda Meksika'nın Cancun şehrinden gelen ve Kovid-19'a karşı aşı takvimini tamamlamış 3 kişide Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Irala, yurt dışından gelenlerin 5. günde test yaptırması gerektiğini belirterek, Cancun'dan dönenlerin yakın temaslılarının da test yaptırdığını ve aralarında Kovid-19'a yakalananların olduğunu belirtti.

Kovid-19 gen dizimi testlerinin yapıldığı Merkez Laboratuvar Direktörü Carolina Aquino da, Omicron vakalarının artabileceğine dikkati çekerek, halihazırda 46 pozitif vakanın gen dizimi testinin yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Julio Borba ise sağlık sisteminin herhangi bir kötüleşme ihtimaline karşı hazırlandığını, yoğun bakım ünitelerinin aktif olduğunu bildirdi.

Yetkililer, ülkeden çıkışlarda bir kısıtlama getirilmeyeceğini belirtti ve halka aşı olma çağrısında bulundu.

Nüfusu 7 milyonu aşan Paraguay'da 16 bin 601 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 465 bin 338 kişide görüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.