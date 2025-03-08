Bir hafta arayla öldükleri ortaya çıktı

The New York Times'ın haberine göre, çiftin ölümünü araştıran sağlık yetkilisi Heather Jarrell, yeni bulgulara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Jarrel, otopsi sonucu "hantavirüs" nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Arakawa'nın 11 Şubat'tan sonra herhangi bir hareketliliğine rastlanmadığını, o gün öldüğünü düşündüklerini belirtti.

Öte yandan, ileri seviye Alzheimer hastası Hackman'ın, eşinden bir hafta sonra, 18 Şubat'ta kalp hastalığına bağlı nedenlerle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Çiftin cansız bedenlerinin farklı odalarda bulunduğunu dile getiren Jarrell, bir haftalık süre zarfında Hackman'ın eşinin öldüğünü idrak edememiş olduğunun düşünüldüğüne dikkati çekti.

Farelere veya fare idrarı, tükürüğü veya dışkısına temasla insanlara bulaşan hantavirüsler, "Hantavirüs Akciğer Sendromu (HPS)" adı verilen hastalığa yol açıyor.

- EVLERİNDE ÖLÜ BULUNMUŞLARDI

Amerikalı aktör Gene Hackman ile eşi Betsy Arakawa, ABD'nin New Mexico eyaletindeki evlerinde 27 Şubat'ta ölü bulunmuştu.

Hackman, 1971 yapımı "The French Connection" filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu Oscarı"nı almıştı.

Hackman'ın rol aldığı 100'den fazla film arasında John Grisham'ın 1996 tarihli romanının uyarlaması Runaway Jury, Francis Ford Coppola imzalı The Conversation, Wes Anderson'ın yönettiği The Royal Tenenbaums gibi yapımlar bulunuyor.