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Dünya

Bir hafta içinde İsrail'e 5'inci füze! Milyonlarca kişi sığınaklara gönderildi

Soykırımcı İsrail Ordusu, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkede sirenlerin çaldığını ve milyonlarca İsraillinin tedbir amacıyla sığınaklara gönderildiğini açıkladı.

IHA25 Aralık 2024 Çarşamba 07:59 - Güncelleme:
Bir hafta içinde İsrail'e 5'inci füze! Milyonlarca kişi sığınaklara gönderildi
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Yemen'deki İran destekli Husilerin İsrail'e yönelik bir misilleme saldırısı daha gerçekleştirdiği bildirildi. İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkede sirenlerin çaldığı ve milyonlarca İsraillinin tedbir amacıyla sığınaklara gönderildiği kaydedildi.

Füzenin İsrail hava sahasına girmeden önce önlendiği ifade edilirken, son saldırı Husilerin bir hafta içinde İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği 5'inci füze saldırısı olarak kayıtlara geçti.

HUSİLER DÜN DE FÜZE FIRLATMIŞTI

İsrail Ordusu, son olarak dün Husiler tarafından fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde sirenlerin çaldığını açıklamış, füzenin başarılı bir şekilde etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Geçtiğimiz cumartesi günü ise Yemen'den fırlatılan bir balistik füzenin Tel Aviv'e düşmesi sonucu 18 kişi yaralanmıştı. İsrail Ordusu, Husiler tarafından fırlatılan füzeyi durdurma çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını açıklamıştı.

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