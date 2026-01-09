İSTANBUL 9°C / 6°C
Dünya

Bir ilk! AB'den Şam'a üst düzey ziyaret

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesini ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile bir araya geldi.

9 Ocak 2026 Cuma 12:58
Bir ilk! AB'den Şam'a üst düzey ziyaret
ABONE OL

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre Şara, başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda von der Leyen ve Costa'yı beraberindeki heyetle birlikte kabul etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani de Şara'dan önce Costa ve von der Leyen ile görüştü.

Bu ziyaret, Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından bu düzeydeki AB yetkililerinin Suriye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

VON DER LEYEN: AVRUPA, SURİYE'NİN TOPARLANMASI VE YENİDEN İNŞASI İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAK

Von der Leyen ile Costa, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelmelerinin ardından açıklama yaptı.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "On yıllarca süren korku ve sessizliğin ardından Suriyeliler umut ve yenilenmeye doğru uzun bir yolculuğa başladı. Avrupa, Suriye'nin toparlanması ve yeniden inşası için elinden geleni yapacak." ifadelerini kullandı.

Costa da "Uzun yıllar süren savaş ve acıdan sonra, (Beşşar) Esed rejiminin düşüşü nihayet Suriye halkına bir umut ışığı oldu. AB'nin Suriye'ye olan sürekli desteğini göstermek için bugün buradayız. Önümüzde hala uzun bir yol var ama siz ilk adımları çoktan attınız." değerlendirmesinde bulundu.

