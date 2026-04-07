Bir ilk gerçekleşecek! Baykar ile anlaşma için tarih verdiler: Helikopterlerin yerini alacak

Breaking Defense'de yer alan habere göre Baykar'ın, uçak gemisi hava gücüne önemli bir destek sağlayacak şekilde İtalya ile bu yılın üçüncü çeyreğinde açıklanmayan sayıda TB3 insansız hava aracı satışı için anlaşma imzalayacağı ifade edildi.

Roma'nın orta irtifada uzun süre görev yapabilen platforma olan ilgisinin son zamanlarda yoğunlaştığı ifade edilen haberde, İtalyan Donanması Komutanı Koramiral Giuseppe Berutti Bergotto'nun geçen ay bir parlamento oturumunda satın alım planını kesinleştirdiğinin altı çizildi.

"HEM GÖZETLEME HEM DE SİLAH TAŞIMA OLANAĞI SAĞLIYOR"

Geçtiğimiz günlerde İtalyan Senatosu Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi önünde konuşan Bergotto'nun, TB3'ün "hem gözetleme hem de silah taşıma olanağı sağlamak üzere Cavour uçak gemisine entegre edilebileceğini" söylediği aktarıldı.

Sektör düzeyinde, bu etkileşimin büyük ölçüde Baykar ile İtalyan savunma devi Leonardo arasında Haziran ayında kurulan %50-%50 ortak girişimden kaynaklanmakta olduğu ifade edilen haberde, LBA Systems adı verilen İtalya merkezli bu girişimin, Baykar'ın platformlarını Leonardo'nun elektronik ve sensörler alanındaki uzmanlığıyla birleştirerek insansız hava araçları geliştireceği ve üreteceği dile getirildi.

Haberde, platformların Kuzey İtalya'daki Ronchi dei Legionari tesisinde inşa edileceği ve Leonardo'nun açıklamasına göre bu tesisin insansız sistemler için bir "mükemmeliyet merkezi" olarak hizmet verdiğini belirtildi.

İLK AVRUPA ÜLKESİ İTALYA OLACAK

Bu satın alımla İtalya'nın, Türkiye'nin ardından TB3'ü kullanan ilk Avrupalı ülke olacağı ifade edilen haberde, platformun gelişmiş özelliklere sahip denizcilik aracı olduğu ve kısa menzilli kalkış ve iniş yapabilme özelliğine sahip olduğunun altı çizildi.

İtalyan donanmasından edinilen bilgilere göre, Cavour uçak gemisi, F-35B'nin ana uçak olarak yer aldığı, toplamda 20-24 adet sabit kanatlı uçak ve helikopterden oluşan karma bir filoyu taşıyabiliyor. İtalya'da bulunan İsviçre Orta Doğu Enstitüsü'nde misafir araştırmacı olan Francesco Schiavi, TB3'ün "savaş uçaklarından ziyade helikopter bileşeninin yerini alacağını" söyledi.

Habere göre, Avrupa Politika Analizi Merkezi'nde görevli İtalyan araştırmacı Federico Borsari ise, insansız hava aracının katlanabilir kanatlarının, gemide depolamayı kolaylaştıran bir avantaj olduğunu belirterek, İtalyan ulusal havayolu şirketinin en az 20 adet TB3 taşıyabileceğini öngörüyor.

Roma'nın, insansız sistemleri entegre ederek ve özellikle yerli üretim olanlara öncelik vererek, denizcilik yeteneklerinde de büyük bir revizyon gerçekleştireceği ifade edildi.