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Dünya

Bir ilk olacak! 8 savaş uçağını kritik bölgeye gönderecekler

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsveç'in ilk defa NATO'nun hava savunma operasyonuna katılmak üzere Polonya'ya savaş uçağı göndereceğini açıkladı.

AA6 Mart 2025 Perşembe 15:20 - Güncelleme:
Bir ilk olacak! 8 savaş uçağını kritik bölgeye gönderecekler
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Stenergard, Savunma Bakanı Pal Jonson ile düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in NATO tatbikatı için Polonya'ya göndereceği savaş uçakları planına ilişkin bilgi verdi.

İsveç'in NATO üyeliğinin ilk senesini kutladıklarını belirten Stenergard, "Önümüzdeki nisan ile haziran ayları arasında Gripen isimli 8 savaş uçağını pilot ve hizmet personeliyle birlikte ilk defa NATO'nun hava savunma operasyonuna katılmak üzere Polonya'ya göndereceğiz. Uçaklar hava sahasını devriye gezmek ve NATO'nun hava gözetleme faaliyetlerinin bir parçası olmak üzere Polonya'da konuşlanacak." ifadelerini kullandı.

Stenergard, Polonya'daki NATO lojistik merkezini korumak için böyle bir karar aldıklarını ve bu kararı da bu hafta parlamentoya sunacaklarını aktararak, "Bu operasyona katılarak Ukrayna'ya desteğin sağlanmasına da katkıda bulunacağız." dedi.

Savunma Bakanı Jonson da İsveç Hava Kuvvetleri'nin NATO'nun "hava polisliği" görevi için müttefik bir ülkenin topraklarında ilk kez devriye gezeceğini, 110 personelin bu operasyona katkı vereceğini söyledi.

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