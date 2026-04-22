Bir ilke imza attı! Almanya'nın Kiel kentine Türk belediye başkanı

Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinin başkenti Kiel'de tarihi bir gün yaşandı. Keil'de 7 Aralık'ta yapılan seçimde Belediye Başkanlığı'na seçilen Dr. Samet Yılmaz için yemin töreni düzenlendi. Kiel tarihinde ilk kez göçmen bir başkan olarak seçilen Yılmaz, dün belediye binasında gerçekleştirilen törende Belediye Meclis Başkanı Bettina Aust huzurunda yemin ederek görevine resmen başladı.

Bir ilke imza atan Yılmaz; siyaset, kamu yönetimi ve toplumun farklı kesimlerinden çok sayıda davetlinin katıldığı törenin ardından düzenlenen resepsiyonda yaklaşık 1,5 saat boyunca tebrikleri kabul ederek davetlilerle tek tek ilgilendi. Bugün itibarıyla görevine resmen başlayan 44 yaşındaki Yılmaz, 6 yıl boyunca görev yapacak.

YILMAZ'DAN "YENİ BAŞLANGIÇ" VE "BİRLİKTE YÖNETİM" VURGUSU

Yılmaz, yemin töreninde yaptığı konuşmada birlik, eşitlik ve modernleşme mesajları verdi. Kenti "hep birlikte yönetme" anlayışıyla hareket edeceğini vurgulayan Yılmaz, kapsayıcı bir yönetim sözü verdi. Ekonomi, dijitalleşme ve şehir yönetiminde modernleşmenin öncelikli olacağını belirten Yılmaz, toplumsal uyum ve güvenli mahalleler için çalışacaklarını ifade etti. Yeşiller kökenli bir siyasetçi olarak iklim politikalarına da değinen Yılmaz, Kiel'i daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir şehir haline getirmek istediklerini söyledi. Yılmaz konuşmasında, "yeni başlangıç" ve "birlikte yönetim" vurgusuyla dikkat çekti.

"2040 OLİMPİYATLARI İÇİN ADAY OLACAĞIZ"

Yılmaz İHA'nın mikrofonuna yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıydım, çok mutluyum. Seçimden sonra birkaç ay geçti. Çok işler de bekliyor" dedi. Seçim sürecinde yaşadıklarını anlatan Yılmaz, "Güzel çalışmalar yaptık, ekibimiz güzeldi. Bazıları Yeşiller Partisi'nin pozitif avantajı yok diyorlar ama ben öyle görmüyorum. Ben tüm halkın belediye başkanıyım. Tüm insanların duygularıyla birlikte çalışmam gerekiyor" ifadelerini kullandı. Yılmaz, çalışmalarına değinerek, "Konut sıkıntısı çok. Ekonomi önemli. 2040 olimpiyatları için aday olacağız. Belediyede çok iş var yapacak" ifadelerini kullandı.

Erzurumsporlulara da seslenen Yılmaz, "Bütün Erzurumlulara ve Erzurumsporlulara çok teşekkür ediyorum. İnşallah güzel adım atarlar" dedi.

Yılmaz'ın eşi Hatice Yılmaz da "Bugünü hep beraber yaşayabildiğimiz için çok mutluyum. Bu seçim gösterdi ki hepimiz bir ses olduk. Kiel bizim şehrimiz" diye konuştu.

Timmendorfer Strand eski Belediye Başkanı Hatice Kara da Yılmaz'ın gençlere yol açtığını ifade ederek, "Bir ilki başardı. Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Samet Yılmaz gençlere yol açtı. 10 sene önce ben başladım bu şekilde bayrak taşımak çok güzel oldu. Arkasından daha birçok gencin gelmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Yılmaz'ın annesi Naciye Yılmaz da "Oğlum mutlu olsun, başarılı olsun isterim" dedi. Seçim sonucuna çok sevindiğini dile getiren anne Yılmaz, "Töreni dört gözle bekledim. Ailece törene geldik" dedi.

DR. SAMET YILMAZ KİMDİR?

1981 yılında Kiel'de doğan Yılmaz, Türk göçmen bir ailenin çocuğu olarak Gaarden semtinde büyüdü. Eğitim hayatına kimya laborantı olarak başlayan Yılmaz, daha sonra üniversiteye giderek siyaset bilimi, İslam bilimleri ve kamu hukuku alanlarında eğitim aldı. Kiel Üniversitesi'nde öğrenim gören Yılmaz, 2009 yılında Bremen'de İçişleri ve Spor Senatosu'nda göreve başladı. Yılmaz, 2011'de Schleswig-Holstein İçişleri Bakanlığı'na geçti ve anayasa koruma alanında görev yaptı, 2023 yılında Yeşiller Partisi'nden Kiel Belediye Meclisi'ne seçildi. Evli ve üç çocuk babası olan Yılmaz, ailesiyle birlikte Kiel-Russee'de yaşıyor.

SEÇİM BAŞARISI VE TARİHİ SONUÇ

Yeşiller Partisi'nin adayı olan Yılmaz, 7 Aralık 2025'te yapılan ikinci tur seçimde oyların yüzde 54,1'ini alarak rakibi Gerrit Derkowski'yi geride bıraktı. Yılmaz, böylece 12 yıl görev yapan SPD'li Ulf Kmpfer'in yerine seçildi. Yaklaşık 250 bin nüfuslu Kiel'de, 19. belediye başkanı oldu. Yılmaz ilk göçmen kökenli büyükşehir belediye başkanı olarak tarihe geçerken, aynı zamanda Yeşiller Partisi bu makamı ilk kez kazandı.

Kentte yaşayan Türk kökenli nüfusun ise yaklaşık 20 bin civarında olduğu belirtiliyor.