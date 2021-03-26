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  • Peygamberimiz Hz. Muhammed'e saygısızlık! Öğretmenden tepki çeken karikatür paylaşımı
Dünya

Peygamberimiz Hz. Muhammed'e saygısızlık! Öğretmenden tepki çeken karikatür paylaşımı

İngiltere'nin West Yorkshire bölgesinde bulunan Batley kentindeki bir okulda görevli öğretmenin derste Muhammed Peygamber karikatürlerini göstermesi tepki topladı. Öğretmenin açığa alındığı açıklandı. Okul Müdürü Gary Kibble, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu ifade ederek, yaşananlardan dolayı 'tartışmasız bir şekilde özür dilediğini' belirtti.

26 Mart 2021 Cuma 10:22 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 10:42
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Pazartesi günü yaşanan olayın ardından okulun önünde toplanan veliler, protesto gösterisi düzenledi. Bazı eylemciler, öğretmenin işine son verilmesini talep etti.

Okul Müdürü Gary Kibble, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu ifade ederek, yaşananlardan dolayı "tartışmasız bir şekilde özür dilediğini" belirtti.

Kibble, öğretmenin de "en içten özürlerini dile getirdiğini" ve olayla ilgili açılan soruşturma süresince askıya alındığını söyledi.

Kibble, "Derste bu konunun işlenmesine vakit geçirmeksizin ara verdik ve okulumuzda temsil edilen tüm toplulukların desteğiyle birlikte bundan sonrasına ilişkin neler yapılabileceğini değerlendiriyoruz. Çocukların tüm inanç ve dinleri öğrenmesi önemli. Ancak bunun hassas bir şekilde yapılması gerekiyor" dedi.

BBC Türkçe'ye konuyla ilgili değerlendirmeler yapan bir veli, bu görselin kullanımının "uygunsuz ve kabul edilemez" olduğunu ve çocuğunu okuldan almayı düşünebileceğini söyledi.

Batley'de yaşayan akademisyen ve Müslüman hakları savunucusu Dr. Abdul Shaikh da PA haber ajansına, " Müslüman okul çocuklarının dini hassasiyetlerinin, Yüce Muhammed Peygamber'i hicveden, rencide edici bir görseli göstermeye karar veren öğretmen tarafından tamamen gözardı edilmesi bu kentteki birçok Müslüman gibi beni de şoke etti" dedi.

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