27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1361
  • 6,8501
  • 251.844
  • 84.442
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Bir milyar yıllık mantar bulundu

Bilim insanları, bir milyar yıl öncesine dayanan fosilleşmiş mantarları ortaya çıkardıklarını açıkladılar.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Belçika’daki Liege Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Corentin Loron ve arkadaşları, hücrelerinin kimyasal bileşimlerini belirlemek için mikrofosilleri inceledi ve bir milyar yıl öncesine dayanan fosilleşmiş mantarları keşfettiklerini açıkladı.
 
On yıllardır bilinen bilgiye göre en eski mantarların (mantar, küf ve maya gibi organizmalar) dünyada yaklaşık yarım milyar yıl önce ortaya çıktığı sanılıyordu.
 
Araştırmacılar, mantar hücresi duvarlarında oluşan lifli bir madde olan chitin varlığını buldular ve fosillerin bulunduğu radyoaktif elementlerin oranıyla kayaların yaşını incelediler.
 
Mikrofosillerin 900 milyon ilâ bir milyar yaşları arasında olduğu sonucuna vardılar.
 
Loron, bulgunun önemli olduğunu söyledi çünkü “yaşam ağacı”nda mantarlar, ökaryotlar olarak bilinen bitki grubundan, bitki ve hayvanlarla aynı gruptadır.
 
"Ökaryotlar, hücrelerinde bir çekirdek ve başka organeller içeren bir canlılar grubu olup bilimsel sınıflandırmada arkeler ve bakterilerle beraber tüm canlıları kapsayan üç ana gruptan biridir."
 
Loron, "Bu, eğer mantarlar 900 milyon ilâ 1 milyar yıl önce zaten mevcutsa hayvanlar da öyle olmalı anlamına geliyor." dedi.
 
Bu keşfin dünya görüşümüzü yeniden şekillendireceğini, çünkü bu grupların bugün hala var olduklarını belirten Loron, "Bu uzak geçmiş, bugünden çok farklı olmasına rağmen, düşündüğümüzden daha modern olabilir.” ifadelerini kullandı.
 
Mantarlar gezegendeki en bol organizmalardan biridir ve bitki ve bakterilerden sonra küresel biyokütleye en büyük katkıda bulunur.
 
Bu, insanlar dâhil bütün hayvanların kütlesinden altı kat daha ağırdır.
 
Çalışma, çarşamba günü Nature dergisinde yayımlandı.

Kemal Sunal´ın filmi Rusya´da gerçek oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hakkari için harekete geçildi: Burayı 15 yıldır araştırıyoruz

Hakkari için harekete geçildi: Burayı 15 yıldır araştırıyoruz

Ertuğrul Gazi gerçekte nasıl öldü? Ertuğrul Gazi Kimdir?

Ertuğrul Gazi gerçekte nasıl öldü? Ertuğrul Gazi Kimdir?

"Alka" başarıyla imha etti

'Alka' başarıyla imha etti

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

4 adet T-50 tipi savaş uçaklarını teslim aldılar

4 adet T-50 tipi savaş uçaklarını teslim aldılar

'Yerli otomobil' için tarih belli oldu

'Yerli otomobil' için tarih belli oldu

150 yıllık hayal projede sona doğru

150 yıllık hayal projede sona doğru

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında hapis istemi

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında hapis istemi
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

İstanbul´da ATM makinesini döven adam kamerada

James Bond'un kırdığı çatı onarıldı

James Bond'un kırdığı çatı onarıldı

Ertuğrul Gazi gerçekte nasıl öldü? Ertuğrul Gazi Kimdir?

Ertuğrul Gazi gerçekte nasıl öldü? Ertuğrul Gazi Kimdir?

Turabi ABD'de de şampiyon oldu!

Turabi ABD'de de şampiyon oldu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA