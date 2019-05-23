Bir milyar yıllık mantar bulundu

Belçika’daki Liege Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Corentin Loron ve arkadaşları, hücrelerinin kimyasal bileşimlerini belirlemek için mikrofosilleri inceledi ve bir milyar yıl öncesine dayanan fosilleşmiş mantarları keşfettiklerini açıkladı.

On yıllardır bilinen bilgiye göre en eski mantarların (mantar, küf ve maya gibi organizmalar) dünyada yaklaşık yarım milyar yıl önce ortaya çıktığı sanılıyordu.

Araştırmacılar, mantar hücresi duvarlarında oluşan lifli bir madde olan chitin varlığını buldular ve fosillerin bulunduğu radyoaktif elementlerin oranıyla kayaların yaşını incelediler.

Mikrofosillerin 900 milyon ilâ bir milyar yaşları arasında olduğu sonucuna vardılar.

Loron, bulgunun önemli olduğunu söyledi çünkü “yaşam ağacı”nda mantarlar, ökaryotlar olarak bilinen bitki grubundan, bitki ve hayvanlarla aynı gruptadır.

"Ökaryotlar, hücrelerinde bir çekirdek ve başka organeller içeren bir canlılar grubu olup bilimsel sınıflandırmada arkeler ve bakterilerle beraber tüm canlıları kapsayan üç ana gruptan biridir."

Loron, "Bu, eğer mantarlar 900 milyon ilâ 1 milyar yıl önce zaten mevcutsa hayvanlar da öyle olmalı anlamına geliyor." dedi.

Bu keşfin dünya görüşümüzü yeniden şekillendireceğini, çünkü bu grupların bugün hala var olduklarını belirten Loron, "Bu uzak geçmiş, bugünden çok farklı olmasına rağmen, düşündüğümüzden daha modern olabilir.” ifadelerini kullandı.

Mantarlar gezegendeki en bol organizmalardan biridir ve bitki ve bakterilerden sonra küresel biyokütleye en büyük katkıda bulunur.

Bu, insanlar dâhil bütün hayvanların kütlesinden altı kat daha ağırdır.

Çalışma, çarşamba günü Nature dergisinde yayımlandı.