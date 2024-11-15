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Dünya

Bir misilleme daha! İsrail üssüne füze yağdı

Hizbullah, İsrail'in Tel Aviv kentinde bulunan Tel Haim askeri üssünün “nitelikli füzeler” ile hedef alındığını açıkladı.

IHA15 Kasım 2024 Cuma 07:40 - Güncelleme:
Bir misilleme daha! İsrail üssüne füze yağdı
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İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına Hizbullah'tan bir misilleme daha geldi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Tel Aviv kentinde bulunan Tel Haim askeri üssünün "nitelikli füzeler" ile hedef alındığı bildirildi.

İsrail ordusunun askeri istihbarat bölümüne ait olduğu belirtilen üssün, Lübnan sınırına yaklaşık 120 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.

Saldırıya ait bir görüntü Hizbullah'a yakın sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

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