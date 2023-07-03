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Dünya

Bir teslimat daha: Yunanistan'ın Rafale filosu genişliyor

Yunanistan Hava Kuvvetlerinin Fransa'dan bir Rafale F3R savaş uçağı daha teslim aldığı bildirildi.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 20:08 - Güncelleme:
Bir teslimat daha: Yunanistan'ın Rafale filosu genişliyor
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Yunan medyasında yer alan haberlere göre, 27 Haziran'da 16'ncı Rafale savaş uçağı Yunanistan'ın Fransa'daki heyeti tarafından teslim alınarak başkent Atina yakınlarındaki Tanagra Hava Üssü'ne getirildi.

Yunanistan'ın Rafale filosu, 12'si tek kişilik, 4'ü iki kişilik 16 uçağa ulaştı.

Fransa'ya 2020'de, 18 Rafale F3R savaş uçağı siparişi veren Yunanistan, daha sonra ilave 6 Rafale talebinde bulunmuştu.

İlk Rafale, Temmuz 2021'de Yunan Hava Kuvvetlerine teslim edilmişti.

Teslimat süreci boyunca Yunan pilotlar Yunanistan ve Fransa'da eğitimlerine devam edecek.

Yunanistan, 2025'e kadar 40 Rafale savaş uçağı tedarik etmeyi hedefliyor.

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