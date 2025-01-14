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Dünya

Bir ülke daha İsrail'e karşı harekete geçti! Kararı resmen duyurdular

Karayipler ülkesi Küba, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahillik talebinde bulunma kararını aldı.

AA14 Ocak 2025 Salı 08:19 - Güncelleme:
Bir ülke daha İsrail'e karşı harekete geçti! Kararı resmen duyurdular
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Küba'nın, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı soykırım davasına "müdahil olma" talebinde bulunduğu bildirildi.

Küba hükümeti, Güney Afrika'nın 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi kapsamında İsrail aleyhinde başlattığı hukuki sürece katılma kararı aldığını açıkladı.

Küba hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail'in on yıllardır Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırım politikalarına dikkati çekildi.

Açıklamada, "Bir devletin, kendi kaderini tayin etme hakkını isteyen ve İsrail tarafından yasa dışı olarak işgal edilen topraklarda bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını isteyen Filistinlilere yönelik soykırım politikasıyla karşı karşıya olduğumuz açıktır." ifadesine yer verildi.

Gazze Şeridi'nde süren saldırılara da değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası insancıl hukukun ihlali ya da İsrail'in uyguladığı apartheid rejimi, başlı başına bir suçtur. Ancak bu eylemler, İsrail'in işgalci bir güç olarak sürdürdüğü genel soykırım politikasının bir parçasıdır."

Birleşmiş Milletler sisteminin Filistin halkına yönelik hak ihlallerine karşı yıllardır yetersiz kaldığı vurgulanan açıklamada, Uluslararası Adalet Divanının, Filistin halkı için son umut olduğu ve bu davanın, sözleşmenin güvencesi olarak görülmesi gerektiği belirtildi.

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