İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları sabah erken saatlerinden itibaren Lübnan'ın güneyindeki Cizzin ilçesi ile Tulin, Bılat, Mecdel Silm ve Tayba beldelerini hedef aldı.

İsrail topçuları da güneydeki Suluki vadisi ile Kabriha, Tulin, Tayba, Debin, Ayta Şaab ve Ramiye beldelerine saldırılar düzenledi.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde 7 mahalle için sürgün emri ve saldırı tehdidini yineledi.

İSPANYA DIŞİŞLERİ BAKANI ALBARES: LÜBNAN'DAKİ DRAMATİK DURUM KABUL EDİLEMEZ

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Lübnan'daki durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Albares, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, "Lübnan'daki dramatik durum kabul edilemez. Lübnan halkı, kendi savaşları olmayan bir savaşın kurbanı. İsrail bombalamaları durdurmalı ve Hizbullah füze fırlatmayı bırakmalı." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın Lübnan hükümetine desteğini yineleyen Albares, "Lübnan hükümetini destekliyoruz. Halkının güvenliğini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapıyor. Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü hayati önem taşıyor. Lübnan Silahlı Kuvvetleri, devletin güç kullanımındaki tekelini güvence altına alabilmelidir." ifadelerine yer verdi.

Savaşın devam etmesinin güvenlik getirmeyeceğini, sadece daha fazla şiddet ve acı getireceğini vurgulayan Albares, Lübnan ve bölgede güvenlik ve istikrarın geleceği için İspanya'nın diyalog ve müzakere çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

İspanya Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da hastanelere yönelik saldırıları uluslararası insancıl hukukun açık ve kabul edilemez ihlalidir ve soruşturulması gerekir." ifadesini kullanmıştı.

İşte dakika dakika yaşananlar:

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentine bağlı Şerhabil beldesine sabah erken saatlerde düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki birçok beldeye hava ve topçu saldırıları düzenledi.

İran ve Lübnan'dan atılan roketler nedeniyle Hayfa başta olmak üzere işgal altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyi ve İsrail'in kuzeyinde birçok kentte alarm sirenleri çaldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği 3 hava saldırısında 4'ü çocuk 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleriyle çatışmaya girdiklerini ve çatışmaların sürdüğünü duyurdu.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 14 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 826'ya, yaralı sayısının ise 2 bin 9'a yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.