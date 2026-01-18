Bir yandan askerler diğer yandan aşiretler! YPG Suriye haritasından siliniyor

Suriye ordusu Halep'in terörden arındırılması sonrası terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik Fırat'ın batısıyla birlikte doğusunu da içine alan yeni bir operasyon başlattı.

Ordu Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerini terör örgütü YPG/SDG'den temizledikten sonra, Halep'e 60 kilometre uzaklıktaki örgüt işgalindeki son bölge Deyr Hafir-Meskene hattındaki kontrolü ele geçirdi.

Fırat Nehri'nin batısında, Rakka kent merkezi girişinin 5 kilometre yakınına ulaşan Suriye ordusu, stratejik öneme sahip Rakka'nın Tabka ilçesinin kontrolünü tamamen sağladı.

İlçede bulunan terör örgütü YPG/SDG üyelerinin bölgeden çıkarıldığı ifade edildi. Terör örgütü YPG/SDG'nin 483 üyesinin örgütten ayrılmak için Suriyeli yetkililerle iletişime geçtiği açıklandı. 181 örgüt üyesinin teslim olduğu kaydedildi.

AA ekibinin Deyrizor'daki aşiret kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, ili ortadan ikiye ayıran nehrin batı yakasından gelen aşiretler ile doğu tarafındaki aşiretlerin dün akşamdan bu yana YPG/SDG'ye karşı başlattığı silahlı hareket sürüyor.

İlin güney ve orta kesimlerini kurtaran aşiret güçleri, Deyrizor'daki hakimiyet alanlarını Rakka ve Haseke yönünde kuzeye doğru genişletip il sınırlarına büyük ölçüde hakim olmayı başardı.

Deyrizor'da aşiretlerin kontrölüne geçen yerleşim yerlerinin isimleri şu şekilde:

Muheymide, Suveydan-ı Cezira, Murat, Gıranic, Et-Tayyane, El-Cerzi, Hatla, El-Huseyniyye, Duvar el-Halebiyye, El-Bağur, Elbu Bedran, El-Bahra, Es-Suse, Ebu Hardub, Eş-Şenan, Denec, Zeyban, Havayic, Şahil, Zer, Busayra, Subha, Dehla, Cedid Bekkara, Huşam, Mazlum, El-Hisan, Cefra Sahası, Huvayic Bumasa, Sava.

İşte dakika dakika Suriye'de yaşananlar:

Suriye'de Deyrizor ilinin terör örgütü YPG/SDG işgalinde bulunan kısmı, Fırat Nehri doğusundaki aşiret güçleri tarafından büyük ölçüde kurtarıldı

Suriye İçişleri Bakanlığı, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir kentinde bir caddede park halinde bulunan bomba yüklü aracın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılığı Genel Kurumu, terör örgütü YPG/SDG'nin saldırıları nedeniyle 8 gündür kapalı olan Halep Uluslararası Havalimanında uçuşların 20 Ocak Salı gününden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu.

Terör örgütü YPG/SDG, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde sivil yerleşim alanlarını havan mermileri ve roketlerle vurdu. Saldırılara ilişkin açıklama yapan Deyrizor Valisi Gassan es-Seyyid Ahmed, "Aşiretlerimiz Cezire bölgesinde Suriye'nin birliği ve evlatlarımızın vatanlarına dönüşü talebiyle ayağa kalkmışken, YPG/SDG sivilleri silahlarla hedef almayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı. Örgütün bununla da yetinmeyerek Deyrizor kent merkezi, Meyadin ve hükümet kontrolündeki diğer bölgelerde yerleşim alanlarına roket saldırıları düzenlediğini aktaran Vali, "Bu suçlar cezasız kalmayacak."dedi.

10:00 Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ayaklanan aşiretler ile Fırat'ın batısından bölgeye gelen aşiret güçleri Ömer petrol ve Kuniko doğal gaz sahalarının olduğu bölgeyi terör örgütü YPG/SDG'den kurtardı.

08:16 Terör örgütü YPG/SDG, Fırat Nehri'nin batısında işgali altındaki Tabka kentinden çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti, köprü ve su hatlarını tahrip etti.

03:15 Suriye'de ordunun Rakka iline bağlı Tabka ilçesinin kontrolünü terör örgütü YPG/SDG'den aldığı, 483 örgüt üyesinin teslim olmak için güvenlik güçleriyle iletişime geçtiği bildirildi.

00:10 Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye yönelik operasyon kapsamında Fırat Nehri'nin batısında, Rakka kent merkezi girişinin 5 kilometre yakınına ulaştı

00:00 Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, ordunun Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafir ve Meskene bölgelerinde ilerleyişinin, devletin stratejik tesislerin kontrolünü ele geçirmesini sağladığını bildirdi.