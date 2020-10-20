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Dünya

Bir zafer daha! İşgalden kurtarılan Zengilan'a Azerbaycan bayrağı dikildi

Azerbaycan askerleri, işgalden kurtardıkları Zengilan kent merkezine Azerbaycan bayrağı dikti. O anlara ait görüntüleri Azerbaycan Savunma Bakanlığı yayımladı.

HABERİN
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AA20 Ekim 2020 Salı 15:31 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 15:35
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 yıl sonra işgalden kurtarılan Zengilan kent merkezinin görüntülerini yayımladı.

Görüntülerde, askerlerin Zengilan kentindeki binalardan birinin önüne Azerbaycan bayrağı diktiği görülüyor.

Kameralara konuşan askerlerden biri, "Sayın Cumhurbaşkanım, Başkomutanım. Emrinize uygun olarak Zengilan kenti ve çevresindeki köyler işgalden kurtarılmıştır. Halihazırda Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ Azerbaycan'dır." dedi.

Zengilan kenti, 29 Ekim 1993'te işgal edilmişti.

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