Birden fazla drone saldırısı! Balad Hava Üssü'nden dumanlar yükseliyor

star.com.tr 15 Ocak 2022 Cumartesi 11:04 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 11:04

Irak'ta ABD'nin askeri varlığına yönelik saldırılara bir yenisi eklendi. Bazı medya organlarında yer alan iddiaya göre, Bağdat'ın 65 km kuzeyindeki Balad Hava Üssü'ne, birden fazla drone saldırısı düzenlendi.



ABD askerlerinin olduğu üsten dumanlar yükselirken, bölge sakinleri siren seslerini kaydetti.

Saldırının sorumluluğunu henüz kimse üstlenmedi.

BALAD ÜSSÜ VE ABD VARLIĞI

Üs, bir zamanlar Amerikan paralı askerleri ve askeri şirketlerin için ana üslerinden biriydi.

Balad Hava Üssü, 1980'lerin başında Sadam Hüseyin'in yönetimi sırasında inşa edilmiş bir Irak Hava Kuvvetleri üssüdür. Eski Irak Cumhurbaşkanı Ahmed Hasan el-Bekir'in El-Bekir Hava Üssü olarak adlandırılmıştı.

Irak savaşı sırasında, ABD askeri güçleri tarafından ele geçirildikten sonra, ismi yeniden Balad Hava Üssü olarak değiştirildi.

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