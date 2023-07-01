İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2023 Cumartesi / 13 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0451
  • EURO
    28,4526
  • ALTIN
    1597.99
  • BIST100
    5759.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa'ya sükunet çağrısında bulundu
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa'ya sükunet çağrısında bulundu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa'nın çeşitli kentlerinde devam eden şiddetli protestolara ilişkin, sükuneti yeniden tesis etme, gerilimi azaltma ve hukukun kural ve ilkelerine saygı duyma gereğini vurgulayarak, 'Fransa ile tam dayanışma' içinde olduğunu belirtti.

AA1 Temmuz 2023 Cumartesi 22:54 - Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa'ya sükunet çağrısında bulundu
ABONE OL

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin Fransa halkının çıkarlarını dikkate aldığına işaret edilerek, Fransa'nın yaşanan olayların üstesinden gelme yeteneğine olan güvenin teyit edildiği ifade edildi.

Fransa'da istikrar ve güvenliğin sağlanmasının yanı sıra sivil tesislerin ve devlet kurumlarının korunması çağrısında da bulunulan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fransa ile tam dayanışma içindeyiz. Fransa'nın çeşitli kentlerinde devam eden şiddetli protestolarda sükuneti yeniden tesis etme, gerilimi azaltma ve hukukun kural ve ilkelerine saygı duyma gereğini vurguluyoruz."

FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLAR

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ülkenin bir çok yerinde hala devam eden olaylı protestolarda, şu ana kadar 2000'e yakın kişi gözaltına alınmış, 200'den fazla polis memuru yaralanmıştı.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağma olayları yaşanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.