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Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nde korona virüsü vakası 9'a çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı, ülkede onaylanmış korona virüsü vakasının 9'a çıktığını duyurdu.

IHA17 Şubat 2020 Pazartesi01:05 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 01:05

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü, dünya ülkelerinde yayılmaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde onaylanmış korona virüsü vaka sayısını 9’a çıktığı duyuruldu. Bakanlık tarafından, onaylanan son vakanın, 37 yaşındaki bir Çinli olduğunu ve yapılan rutin kontroller neticesinde tanı konulduğunu belirtilirken, hastanın durumunun stabil olduğunu kaydedildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, tanı konulan hastaların Dünya Sağlık Örgütü standartlarında izole edildiğini ve gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde onaylanan ilk korona virüsü vakası 29 Ocak’ta duyurulmuştu. Kayıtlı diğer 8 vakadan 3’ü tamamen iyileşme göstermişken, kalan 5’inin tedavisine devam ediliyor.

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