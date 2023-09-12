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Dünya

Birleşik Krallık'ta işsizlik oranı yükselmeye devam ediyor

Birleşik Krallık'ta işsizlik, bu yılın temmuz ayında yüzde 4,3'e yükseldi.

AA12 Eylül 2023 Salı 10:48 - Güncelleme:
Birleşik Krallık'ta işsizlik oranı yükselmeye devam ediyor
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Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede haziranda yüzde 4,2 olan işsizlik, temmuzda yüzde 4,3'e çıktı.

Ülkede bonus hariç yıllık gelirler ise temmuzda yüzde 7,8 artış kaydetti. ONS açıklamasında, temmuz ayındaki gelir artışının, 2001'den bu yana yıllık bazda en yüksek artış oranı olduğu belirtildi.

Maliye Bakanı Jeremy Hunt, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Reel gelirlerin sürdürülebilir bir şekilde artırılmasını sağlamak için enflasyonu yarıya indirme planımıza sadık kalmalıyız." ifadesini kullandı.

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