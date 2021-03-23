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Dünya

Birleşik Krallık'ta yeni önlem! Yurt dışına çıkanlara 5 bin sterlin ceza

İngiltere'de hazırlanan yeni tasarıya göre ülke dışına tatile gideceklere Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle gelecek haftadan itibaren 5 bin sterlin ceza kesilecek.

AA23 Mart 2021 Salı 18:19 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 18:19
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İngiltere'de parlamento 25 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına ilişkin bir tasarıyı oylayacak.

Kabul edilmesi durumunda 29 Mart'ta yürürlüğe girecek tasarıyla uluslararası seyahatler, iş, eğitim, yasal yükümlülükler, oy kullanma, mülklerin taşınması, satılması, kiralanması, çocuk bakımı, doğumda hazır bulunmak, ölmekte olan bir akraba veya yakın arkadaşı ziyaret etmek, cenaze töreni, evlenmek veya yakın bir akrabanın düğününe katılmak, tıbbi randevular ve olası risklerden kaçmak gibi durumlar haricinde yasaklanacak.

Kuralı ihlal edenlere 5 bin sterlin ceza verilecek.

Madde 30 Haziran'a kadar yürürlükte kalacak olsa da Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülke dışına tatillere bu tarihten önce izin verilebileceğini söyledi.

Sky News'e konuşan Hancock, gelecek ay yayımlanacak uluslararası seyahatle ilgili incelemenin sonuçlarına göre hareket edeceklerini, uluslararası seyahate izin verilebilecek en erken tarihin 17 Mayıs olabileceğini ifade etti.

Mevcut durumda geçerli bir sebebi olmadan seyahat edenlere 200 sterlin ceza veriliyor.

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