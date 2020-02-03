İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9853
  • EURO
    6,6145
  • ALTIN
    303.429
  • BIST100
    119247
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Birleşmiş Milletler Libya toplantısının bugün Cenevre'de başlayacağını duyurdu
Dünya

Birleşmiş Milletler Libya toplantısının bugün Cenevre'de başlayacağını duyurdu

Birleşmiş Milletler, Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının bugün Cenevre'de başlayacağını duyurdu

03.02.2020  17:07 - Güncelleme: 03.02.2020  17:49

BM Cenevre Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 5 5 formatındaki Ortak Askeri Komitenin bugün BM himayesinde toplantılara başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, 5 üyenin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nce (UMH), diğer 5 üyenin de Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grup tarafından belirlendiği bilgisi paylaşıldı.

Toplantılara, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin moderatörlük yapacağı kaydedildi.

Toplantıların basına kapalı yapılacağı öğrenildi.

Cenevre'de geçen salı günü yapılması planlanan toplantı gerçekleşmemişti.

Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenen Libya konulu konferansta, uluslararası meşruiyete sahip UMH ve Hafter tarafından beşer askeri temsilcinin BM himayesinde kalıcı ateşkesi görüşmek üzere bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.

Türk obüsleri Esed rejimine misliyle karşılık verdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'
'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'

'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'

Türkiye'nin elindeki bilgiler korkuttu! İsrail medyası: Tedirginiz
Türkiye'nin elindeki bilgiler korkuttu! İsrail medyası: Tedirginiz

Türkiye'nin elindeki bilgiler korkuttu! İsrail medyası: Tedirginiz

'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'
'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler
O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.