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Dünya

Birleşmiş Milletler Merkel'e iş teklifinde bulundu

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya'nın eski Şansölyesi Angela Merkel'e iş teklifinde bulundu. Ancak dpa, eski başbakanın görevi kabul etme ihtimalinin 'oldukça düşük olarak değerlendirildiğini' belirterek, Merkel'den henüz resmi bir cevap alınmadığını da sözlerine ekledi.

TRT Haber19 Ocak 2022 Çarşamba 12:44 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:44
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Deutsche Presse-Agentur (dpa) BM çevrelerindeki kaynaklara atıfta bulunarak, Merkel'e "küresel kamu malları üzerine üst düzey bir danışma organı"nda en üst rolün teklif edildiğini açıkladı.

Kaynaklar, danışma kurulunun çalışmalarının kapsamını belirtmedi, ancak bunlar gibi uluslararası kurulların ozon tabakası, havacılık güvenliği ve dünya ticareti gibi küresel konularla ilgilendiğini söyledi.

Haber ajansı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Merkel'e işi teklif eden kişisel bir mektup yazdığını söyledi.

Ancak dpa, eski başbakanın görevi kabul etme ihtimalinin "oldukça düşük olarak değerlendirildiğini" belirterek, Merkel'den henüz resmi bir cevap alınmadığını da sözlerine ekledi.

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