Birleşmiş Milletler, Suudi Arabistan-İran yakınlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi

Guterres'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreter iki ülke arasında diyaloğu teşvik eden Çin'e teşekkürlerini ileterek, sürece dahil olan diğer ülkelerin de çabalarını takdirle karşıladığını kaydetti.

Körfez bölgesinde kalıcı barış ve güvenliğin inşası için bölgesel diyaloğun daha da ilerletilmesi bağlamında kendisinin de katkı sağlamaya hazır olduğunu kaydeden Guterres, "İran ve Suudi Arabistan arasında iyi komşuluk ilişkileri Körfez bölgesinin istikrarı için kilit önem taşıyor." ifadesini kullandı.

YEDİ YIL SONRA DİPLOMATİK İLİŞKİLER YENİDEN BAŞLIYOR

İran ile Suudi Arabistan, 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İki ülke arasında varılan anlaşma, İran, Suudi Arabistan ve Çin tarafından yapılan ortak açıklamayla duyurulmuştu.

Açıklamada, İran ve Suudi Arabistan'ın iki ay içinde diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılarak büyükelçilikler ve temsilciliklerin karşılıklı olarak açılmasında anlaştıkları belirtilmişti.

İki ülke dışişleri bakanlarının da sürecin yürütülmesi ve ayrıntıların netleştirilmesi için yakın zamanda bir araya geleceği aktarılmıştı.

İRAN-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın arabuluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.