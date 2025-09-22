Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuşan Macron, "Gazze'de savaşı durdurmanın zamanı geldi." dedi.

Bu konuda "Kesin olan bir şey var ki artık bekleyemeyiz." diyen Macron, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barış inşa edilememesinin uluslararası toplumun "ortak sorumluluğunda" olduğunu vurguladı.

Öte yandan Hamas'ın elindeki esirlerin "derhal ve koşulsuz" serbest bırakılması çağrısını yineleyen Macron, "Artık hiçbir şey Gazze'deki savaşın devam etmesini haklı çıkaramaz. Aksine her şey savaşın şimdi hatta daha erken sona erdirilmesini gerektiriyor." şeklinde konuştu.

"Fransa'nın Orta Doğu'ya olan tarihi bağlılığına sadık kalarak, Fransa'nın bugün Filistin Devleti'ni tanıdığını ilan ediyorum." ifadesini kullanan Macron, bu tanımanın "Filistin halkının meşru haklarının tanınmasının İsrail'in haklarından bir şey eksiltmeyeceği" ve İsrail'in güvenliğine de hizmet edeceği değerlendirmesinde bulundu.

MONAKO'DAN FİLİSTİN'İ TANIMA KARARI

2. Albert, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

Monako'nun başından beri İsrail'in güvenli ve tanınmış sınırlar içinde yaşaması ile Filistin halkının egemen ve demokratik bir devlete sahip olma hakkını yüksek sesle savunduğunu dile getiren 2. Albert, "Bugün, İsrail'in varlığına olan sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit etmek ve aynı zamanda Filistin'i uluslararası hukuk kapsamında bir devlet olarak tanımak istiyoruz." dedi.

Monako Prensi, "Şu anda burada, sizin huzurunuzda yaptığım şey budur." ifadesini kullandı.

2. Albert, temel haklara saygı temelinde sürdürülebilir bir çözüm yönünde ilerlemenin her zamankinden daha acil ve önemli hale geldiğini vurguladı.

Barışın, ufukta belirsiz bir umut olarak kalmaması gerektiğinin altını çizen 2. Albert, iki devletli çözümün, kalıcı istikrara giden yolu açacağını ısrarla savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

2. Albert, "Barış, kararnameyle sağlanamaz. Ortak iradeyle inşa edilir." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Monako Prensliği, Batı Avrupa'da Akdeniz kıyısında yer alan ve Vatikan'dan sonra dünyadaki en küçük ikinci bağımsız devlettir.

"RESMEN TANIDIĞINI GURURLA TEYİT ETMEKTEDİR"

Malta Başbakanı Robert Abela, Malta olarak Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını gururla teyit ettiğini söyledi.

Abela, Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta bir konuşma yaptı.

Başbakan Abela, konuşmasının hemen başında, "Açık ve net bir şekilde ifade ederek başlamak isterim ki, Malta Cumhuriyeti, Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını gururla teyit etmektedir. Bunu, her iki halkın da geleceğini güvence altına alacak tek çözüm olan gerçek ve barışçıl iki devletli çözüme yönelik somut bağlılığımızın bir göstergesi olarak yapıyoruz." dedi.

Malta, İsrail'in demokratik bir Filistin Devleti ile beraber var olma hakkını da aynı şekilde açıkça desteklediğini dile getiren Abela, Hamas'ın Filistin'de yeri olmaması gerektiğini ileri sürdü.

Abela, Filistin'in tanınmasının Hamas için bir zafer anlamına geldiği iddiasına da katılmadığını söyledi.

Başbakan Abela, Hamas'ın elindeki esirlerin koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yinelediklerini ifade ederken, Malta'nın acil ve kalıcı ateşkes istediğini, çatışmaların artık durması gerektiğini vurguladı.

Abela, Filistinlilerin tek devlet, tek hükümet yaklaşımını desteklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde İsrail hükümetlerinin de acil sorumlulukları var. Sivillere ve altyapıya yönelik saldırıları derhal durdurulmalıdır. Batı Şeria'daki yasadışı yerleşimci işgali ve beraberindeki şiddet de derhal durdurulmalıdır. Gazze'de açlık yaşanıyor ve acınası miktardaki gıda yardımına ulaşmaya çalışan aç sivillerin ölümlerine izin verilemez."

Malta Başbakanı Abela, Gazze'de mevcut trajedinin derinliği karşısında sessiz kalamayacaklarını sözlerine ekledi.