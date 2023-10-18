Birleşmiş Milletler'den Afganistan'a acil yardım çağrısı

WFP Afganistan Ülke Direktör Yardımcısı Ana Maria Salhuana, yaptığı açıklamada, ülkenin batısında yaşanan depremde hayatta kalanlara yardımda bulunduklarını ancak yardımlarının yetersiz olduğunu söyledi.

Bölgede yaklaşık 100 bin kişiye acil gıda yardımı sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Salhuana, "Böyle depremler gibi felaketler, kendilerini zar zor besleyebilen toplulukları tam bir yoksulluğa sürükler" dedi.

WFP'den yapılan açıklamada, deprem sonucu yaklaşık 25 bin evin yıkıldığı, hayatta kalanların şu anda evlerinin enkazının yanında kurulan çadırlarda yaşadığı belirtildi.

Depremlerin vurduğu bölgeye acil gıda sağlamak için WFP 19 milyon dolar yardım çağırısı yaptı.

Öte yandan BM'den yapılan açıklamaya göre, depremde ölenlerin yüzde 90'ı kadın ve çocuklar oldu.

- YAKLAŞIK 2 BİN 500 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, 7 Ekim'de Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'de art arda şiddetli depremler yaşanmıştı.

İlki 6,3 büyüklüğünde olan depremleri kısa sürede 5,5, 6,3 ve 5,9 büyüklüğünde depremler takip etmişti.

Herat vilayetinde 11 Ekim'de de 6,3 ve 5 büyüklüklerinde depremler meydana gelmişti.

Taliban geçici hükümeti depremde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin yaralandığını açıklamıştı.

Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.