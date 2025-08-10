İSTANBUL 32°C / 22°C
  Dünya
  Birleşmiş Milletler'den Suriye çağrısı... ''Egemenliğine saygı gösterin''
Dünya

Birleşmiş Milletler'den Suriye çağrısı... ''Egemenliğine saygı gösterin''

BMGK, tüm devletlere Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme çağrısında bulundu.

AA10 Ağustos 2025 Pazar 22:18 - Güncelleme:
Birleşmiş Milletler'den Suriye çağrısı... ''Egemenliğine saygı gösterin''
ABONE OL

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'nin Süveyda ilindeki çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Süveyda'da "artan şiddet olaylarına ilişkin derin endişe duyulduğu" belirtilerek, taraflara ateşkes anlaşmasına uymaları ve sivillerin korunmasını sağlamaları çağrısında bulunuldu.

Süveyda'daki sivillere yönelik çok sayıda can kaybına yol açan olayların şiddetle kınandığı açıklamada, bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 192 bin kişinin yerinden olduğu ifade edildi.

BMGK'DEN SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNE VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERME ÇAĞRISI

Açıklamada, BM ve insani yardım kuruluşlarının Süveyda ile Suriye genelindeki tüm etkilenen bölgelere tam, güvenli, hızlı ve kesintisiz insani erişiminin sağlanması çağrısı yapıldı.

Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne bağlılıkları yinelenen açıklamada, tüm devletlere, bu ilkelere saygı gösterme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bu tür müdahalelerin ülkenin istikrarını baltalayacağı belirtilerek, Suriyelilerin öncülüğünde, etnik köken ve din ayrımı gözetmeksizin herkesin haklarının korunduğu bir siyasi süreç çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

Soykırımcı İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

Olaylarda silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

