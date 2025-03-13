İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2025 Perşembe / 14 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6165
  • EURO
    39,7647
  • ALTIN
    3467.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Birliğe çağrı yaptı: Türkiye olmadan düşünülemez
Dünya

Birliğe çağrı yaptı: Türkiye olmadan düşünülemez

Ankara'da, Türkiye-Polonya ilişkilerine yönelik seminer düzenlendi. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Ossowski, Avrupa'nın kendi güvenliğinin yanı sıra ortaklıklar ve ittifaklar konusunda da atım atması gerektiğine işaret ederek, 'Bizce, Türkiye kesinlikle merkezi bir rol oynamalıdır.' ifadesini kullandı. Ossowski, Türkiye'nin, ticaret, göç, kültür ve güvenlik gibi alanlarda 'kilit ortak' olduğunun altını çizerek 'Bugün, Türkiye olmadan Avrupa güvenliğinin konuşulması düşünülemez.' dedi.

AA13 Mart 2025 Perşembe 14:11 - Güncelleme:
Birliğe çağrı yaptı: Türkiye olmadan düşünülemez
ABONE OL

Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde, "Türkiye-Polonya ilişkileri" üzerine seminer düzenlendi.

Ankara Üniversitesindeki etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Ossowski, Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Radoslaw Sadowski'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Bozay, yaptığı konuşmada, ATAUM'un çok değerli bir kurum olduğunu vurgulayarak AB konusunda uzmanlar yetiştirdiği için ve etkinliğin düzenlemesindeki çabaları nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Polonya'yı, AB Dönem Başkanlığı için tebrik eden Bozay, AB'nin gündemindeki maddeleri hatırlattı.

Bozay, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın dünkü Ankara temaslarına işaret ederek Polonya ve Türkiye'nin birbirlerini daha iyi anlayabilen ülkeler olduğunu ifade etti.

Polonya ile Türkiye'nin tarihlerinin benzer olduğuna dikkati çeken Bozay, bugün iki ülkenin de NATO üyesi olduğunu anımsattı.

Bozay, Brüksel'deki görevi esnasında Polonyalı diplomatların, Türkiye'nin görüşlerine daha yakın olduğunu gözlemlediğini belirtti.

Türkiye'nin Avrupa politikalarında önemli bir rol oynadığını kaydeden Bozay, Ankara'nın, AB ile Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar ve Afrika gibi bölgelerde daha fazla işbirliği yapmak istediğini söyledi.

Prof. Dr. Ünüvar da Türkiye-AB ilişkilerinin uzun zamandır devam ettiğini vurgulayarak ilişkilerin tarihine ilişkin bilgiler paylaştı.

Uluslararası sistemin değiştiğine işaret eden Ünüvar, Türkiye'nin, AB sürecinde adım atmasına rağmen Avrupa'da Türkiye'ye karşı ön yargılar ve olumsuz kanaatler görüldüğünü belirtti.

Ünüvar, Türkiye'nin stratejik önemine ve AB'ye katabileceği değerlere atıfta bulunarak AB ülkelerinde aşırı sağın yükselişine işaret etti.

Polonya'nın, Ankara'nın AB sürecindeki desteğinin "çok önemli olduğunun" altını çizen Ünüvar, Türkiye ile AB'nin, birçok bölgede işbirliği yapabileceği değerlendirmesini yaptı.

- "TÜRKİYE OLMADAN AVRUPA GÜVENLİĞİNİN KONUŞULMASI DÜŞÜNÜLEMEZ"

AB ve Türkiye ilişkilerinin yeni bir aşamada olduğunu kaydeden Ossowski, farklı alanlarda birlikte çalışan bu sürecin "gelecek vadettiğini" söyledi.

Avrupa'nın kendi güvenliğinin yanı sıra ortaklıklar ve ittifaklar konusunda da atım atması gerektiğine işaret eden Ossowski, "Bizce, Türkiye kesinlikle merkezi bir rol oynamalıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin NATO'da ABD'den sonra en büyük askeri güç olduğunu belirten Ossowski, Ankara'nın çok önemli ve güçlü bir jeopolitik aktör haline geldiğine dikkati çekti.

Ossowski, Türkiye'nin, ticaret, göç, kültür ve güvenlik gibi alanlarda "kilit ortak" olduğunun altını çizerek "Bugün, Türkiye olmadan Avrupa güvenliğinin konuşulması düşünülemez." dedi.

AB ile Türkiye arasındaki ticaretin geliştiğini hatırlatan Ossowski, gümrük birliğinin "modernleştirilmesi" gerekliliğine işaret etti.

Etkinlikte söz alan Maslahatgüzar Sadowski de etkinliğe katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Polonya Başbakanı Tusk'ın dün başkente yaptığı ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini hatırlattı.

Sadowski, uluslararası sistemdeki değişimlere ve Varşova'nın, Türkiye'ye AB sürecindeki desteğine değindi.

Dünya iki liderin görüşmesini konuşuyor: Türkiye'yi kilit rol almaya çağırdı

Türkiye'ye büyük övgü

Kardeş ülke rest çekti

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.