Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde, "Türkiye-Polonya ilişkileri" üzerine seminer düzenlendi.

Ankara Üniversitesindeki etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Ossowski, Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Radoslaw Sadowski'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Bozay, yaptığı konuşmada, ATAUM'un çok değerli bir kurum olduğunu vurgulayarak AB konusunda uzmanlar yetiştirdiği için ve etkinliğin düzenlemesindeki çabaları nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Polonya'yı, AB Dönem Başkanlığı için tebrik eden Bozay, AB'nin gündemindeki maddeleri hatırlattı.

Bozay, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın dünkü Ankara temaslarına işaret ederek Polonya ve Türkiye'nin birbirlerini daha iyi anlayabilen ülkeler olduğunu ifade etti.

Polonya ile Türkiye'nin tarihlerinin benzer olduğuna dikkati çeken Bozay, bugün iki ülkenin de NATO üyesi olduğunu anımsattı.

Bozay, Brüksel'deki görevi esnasında Polonyalı diplomatların, Türkiye'nin görüşlerine daha yakın olduğunu gözlemlediğini belirtti.

Türkiye'nin Avrupa politikalarında önemli bir rol oynadığını kaydeden Bozay, Ankara'nın, AB ile Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar ve Afrika gibi bölgelerde daha fazla işbirliği yapmak istediğini söyledi.

Prof. Dr. Ünüvar da Türkiye-AB ilişkilerinin uzun zamandır devam ettiğini vurgulayarak ilişkilerin tarihine ilişkin bilgiler paylaştı.

Uluslararası sistemin değiştiğine işaret eden Ünüvar, Türkiye'nin, AB sürecinde adım atmasına rağmen Avrupa'da Türkiye'ye karşı ön yargılar ve olumsuz kanaatler görüldüğünü belirtti.

Ünüvar, Türkiye'nin stratejik önemine ve AB'ye katabileceği değerlere atıfta bulunarak AB ülkelerinde aşırı sağın yükselişine işaret etti.

Polonya'nın, Ankara'nın AB sürecindeki desteğinin "çok önemli olduğunun" altını çizen Ünüvar, Türkiye ile AB'nin, birçok bölgede işbirliği yapabileceği değerlendirmesini yaptı.

- "TÜRKİYE OLMADAN AVRUPA GÜVENLİĞİNİN KONUŞULMASI DÜŞÜNÜLEMEZ"

AB ve Türkiye ilişkilerinin yeni bir aşamada olduğunu kaydeden Ossowski, farklı alanlarda birlikte çalışan bu sürecin "gelecek vadettiğini" söyledi.

Avrupa'nın kendi güvenliğinin yanı sıra ortaklıklar ve ittifaklar konusunda da atım atması gerektiğine işaret eden Ossowski, "Bizce, Türkiye kesinlikle merkezi bir rol oynamalıdır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin NATO'da ABD'den sonra en büyük askeri güç olduğunu belirten Ossowski, Ankara'nın çok önemli ve güçlü bir jeopolitik aktör haline geldiğine dikkati çekti.

Ossowski, Türkiye'nin, ticaret, göç, kültür ve güvenlik gibi alanlarda "kilit ortak" olduğunun altını çizerek "Bugün, Türkiye olmadan Avrupa güvenliğinin konuşulması düşünülemez." dedi.

AB ile Türkiye arasındaki ticaretin geliştiğini hatırlatan Ossowski, gümrük birliğinin "modernleştirilmesi" gerekliliğine işaret etti.

Etkinlikte söz alan Maslahatgüzar Sadowski de etkinliğe katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Polonya Başbakanı Tusk'ın dün başkente yaptığı ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini hatırlattı.

Sadowski, uluslararası sistemdeki değişimlere ve Varşova'nın, Türkiye'ye AB sürecindeki desteğine değindi.



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