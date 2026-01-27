İSTANBUL 16°C / 8°C
Dünya

Bisküvi fabrikasında patlama: Can kaybı 5'e yükseldi

Yunanistan'ın Tırhala kentindeki bir fabrikada dün meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 5'e çıktı.

AA27 Ocak 2026 Salı 11:53 - Güncelleme:
Bisküvi fabrikasında patlama: Can kaybı 5'e yükseldi
Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, kentte dün sabah saatlerinde bir bisküvi fabrikasında yaşanan patlamanın ardından, itfaiye ekipleri kayıp kişinin de cansız bedenine ulaştı.

Patlamada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Öte yandan Panhelenik Gıda, İçecek ve Süt Ürünleri Endüstrisi Çalışanları Federasyonu, fabrikadaki patlama sonrası iş kazalarını protesto etmek için 3 Şubat'ta grev kararı aldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, sektörde iş güvenliği önlemlerinin eksik olduğu ve denetim mekanizmasının yeterince çalışmadığı vurgulandı.

Fabrikada dün yaşanan patlamada 4 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, bir kişinin kayıp olduğu tespit edilmişti.

