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Dünya

Bitlis'te trafik kazası

Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında tır ve yolcu otobüsü çarpıştı 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

AA03 Kasım 2020 Salı 20:58 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 20:58
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Bitlis'te tır ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Ercan Çevikel yönetimindeki 16 KJ 049 plakalı tır, Bitlis ve Siirt'in Baykan ilçesi arasındaki kara yolunda, Vangölü Turizme ait Zabit Gün yönetimindeki 34 BRZ 084 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazada, otobüs şoförü Gün ile muavin Muttalip Selek hayatını kaybetti, otobüste sıkışan bir yolcu da ekipler tarafından kurtarıldı.

Aralarında tır şoförü Çevikel'in de bulunduğu 18 yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bitlis, Tatvan ve Baykan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan Bitlis-Baykan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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