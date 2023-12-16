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Dünya

''Biyoçeşitlilik Zirvesi (COP16)'' 2024'te Kolombiya'da yapılacak

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın 2024'te 'Biyoçeşitlilik Zirvesi'ne (COP16)' ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

AA16 Aralık 2023 Cumartesi 00:13 - Güncelleme:
''Biyoçeşitlilik Zirvesi (COP16)'' 2024'te Kolombiya'da yapılacak
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 21 Ekim-1 Kasım 2024 tarihlerinde Kolombiya'nın COP16'ya ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

Kolombiya'nın biyolojik çeşitlilik açısından gezegendeki en zengin ülkelerden birisi olduğu belirtilen açıklamada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun biyolojik çeşitliliğin korunması ve muhafaza edilmesi için uluslararası düzeyde gayret gösterdiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Sekretaryası'nın Geçici Başkanı David Cooper, yaptığı açıklamada, "Sekreterlik, Kolombiya hükümetinin COP16'ya ev sahipliği yapmasından memnuniyet duymaktadır. Kolombiya'nın halihazırda muazzam bir biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yaptığını anımsatmakta fayda var." ifadesini kullandı.

"BU, KOLOMBİYA İÇİN BİR FIRSAT OLACAK"

Kolombiya Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Susana Muhamad da COP16'ya ev sahipliği yapacak olmalarından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bu, dünyadaki biyolojik çeşitliliğe en fazla sahip ülkelerden Kolombiya için bir fırsat olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Petro da sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, Kolombiya'da yapılacak COP16 Zirvesi'ne 200 ülkeden heyetin katılacağını ve gezegenin korunması için projelerin tartışılacağını belirtti.

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