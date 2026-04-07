Türkiye-Suriye İş ve Yatırım Forumu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Suriye İş Konseyleri Koordinasyon Konseyi Başkanı Rawad Ramadan ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, özgürleşme sürecinde Suriye'nin bir fırsat ülkesi olduğunu söylediklerinde binlerce yatırımın ülkeye gelmeye başladığını ifade etti.

Şaar, Suriye'yi teslim aldıklarında nitelendirilemeyecek, anlatmaya cümlelerin kafi gelemeyeceği bir yıkımın olduğunu belirterek, "Durum kaostan, kargaşadan ibaretti. Her şey olması gereken gibi değildi. Yatırımcıların da gerçek anlamda bir yatırım istekleri vardı. İlk gelenler komşu ülke Türkiye'den kardeşlerimiz oldu." diye konuştu.

Yatırımcıların Suriye'ye rahat ve güvenli bir şekilde girebileceğini aktaran Şaar, şunları kaydetti:

"Görevimiz, kardeşlerimizin yatırım sorunlarını çözmek. Bizler hazırız. Suriye ve Türkiye'den kardeşlerimizin bu ortaklığına ev sahibi olabiliriz. Türkiye'nin yüzlerce, binlerce yıllık bir tecrübe ve birikiminden istifade ederek ve Suriye'deki yine binlerce yıllık deneyimden istifade ederek bu hayali bir gerçeğe dönüştürmeye hazırız. Türkiye ve Suriye arasındaki ilişki sonradan gelişmiş değil ve siyasi gelişmelerden kaynaklanan bir şey değil. Bu bir kaderdir." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE-SURİYE İŞ KONSEYİ 2000 YILINDAN BERİ FAALİYET GÖSTERİYOR"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da bugün güzel ve yoğun bir gün geçirdiklerini belirterek, "Güzel bir tempo içerisindeyiz. Son 15 yılı çok ciddi zorluklar içerisinde geçiren Suriye bugün itibarıyla o zorlukları aşmanın gayretiyle çok güzel bir yere geliyor." dedi.

Olpak, geçen yıl mart ayında göreve gelen Suriye hükümetinin bütün bir sistemi yeniden dizayn etmesinin çok kolay olmadığına işaret ederek, "Bize düşenler noktasında elimizden geleni yapacağımızı da ifade etmek istiyorum. Biz de DEİK ailesi olarak 41 yıldır tüm dünyaya yayılmış 153 iş konseyimizle faaliyet gösteriyoruz." diye konuştu.

Türkiye-Suriye İş Konseyi'nin de 2000 yılından beri faaliyette olduğunu hatırlatan Olpak, "Bundan sonraki süreçte tüm desteğimizin yanlarında olduğunu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Olpak, teknik ve teknolojik olarak çözülemeyecek hiçbir problemin olmadığına işaret ederek, "Türk iş dünyası adına bunu yeterince ispat ettik. Suriye ile dostlarımızla bunu gerçekten beraberce de yaparız. İki temel unsura da orada ihtiyacımız var. Bunlardan birisi hukuki ve diğer mevzuat altyapısının oluşturulması, ikincisi de finansmanının sağlanması." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE VE SURİYE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ BÜYÜK FIRSATLAR TAŞIYOR"

Suriye İş Konseyleri Koordinasyon Konseyi Başkanı Rawad Ramadan ise Türkiye-Suriye İş ve Yatırım Forumu'nun son derece önemli olduğunu vurgulayarak, etkinliğin iki ülke arasındaki işbirliğini destekleyen nitelikte gerçekleşmekte olduğunu kaydetti.

Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Orta Komitesi (JETCO) toplantısının süreci destekleyici nitelikte olduğunu dile getiren Ramadan, "Resmi kurumların şirketlerle beraber ortaya koyduğu büyük bir çabayı görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ramadan, Türkiye ve Suriye arasındaki işbirliğinin büyük fırsatlar taşımakta olduğunu aktararak, "Bugün Suriye bir fırsat niteliğindedir. Türkiye de büyük bir tecrübeye sahip." dedi.