  • ''Biz küçük bir ülkeyiz'' deyip itiraf etti! Dendias'ın Türkiye korkusu sürüyor
''Biz küçük bir ülkeyiz'' deyip itiraf etti! Dendias'ın Türkiye korkusu sürüyor

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias, Türkiye'nin kendileri için açık bir tehdit olduğunu iddia etti. 'Biz küçük bir ülkeyiz' ifadelerini kullanan Dendias, ülkesinin savunma bütçesinin yetersiz kaldığını itiraf etti.

Akşam Gazetesi31 Mayıs 2026 Pazar 08:49
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, katıldığı bir açılışta Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Yunan ordusunun caydırıcılığının artırılması gerektiğini savunan Dendias, Türkiye'yi "açık tehdit" olarak nitelendirdi.

Yunan Bakan, "Ortada bir tehdit olduğuna göre, silahlı kuvvetlerimizin seviyesini bugün olduğu gibi her zaman caydırıcı şekilde hareket edebilecekleri bir noktaya ulaştırma ihtiyacı da vardır" dedi.

Dendias ayrıca "Biz küçük bir ülkeyiz, Yunan halkının fedakarlıklarıyla Ulusal Savunma Bakanlığı'nda önemli bir bütçeye sahibiz. Ancak bunu sizden gizlemeyeceğim. Yeterli değil, yeterli gelmiyor" itirafında bulundu.

