İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4057
  • EURO
    7,0683
  • ALTIN
    318.91
  • BIST100
    91527.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • O iki ülkeyi suçladı! ''Bize bir şey yapamadılar, yapamazlar da''
Dünya

O iki ülkeyi suçladı! ''Bize bir şey yapamadılar, yapamazlar da''

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ve Kolombiya'nın 'ülkesine yönelik komplo planları kurduğunu' iddia etti.

AA27 Mart 2020 Cuma 00:59 - Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 01:00
ABONE OL

Maduro, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD ve Kolombiya'nın Venezuela'ya yönelik uygulamalarına tepki gösterdi.

"İki ülke, Venezuela'yı terörle doldurmak için talimatlar verdi." ifadesini kullanan Maduro, Devlet Başkanı olarak her koşulda vatanının istikrarını ve barışını sağlamak zorunda olduğunu vurguladı.

Maduro, "(ABD ve Kolombiya) bize bir şey yapamadılar, yapamazlar da." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, MADURO HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLADI

ABD, Maduro hakkında, "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamasıyla iddianame hazırlarken, Maduro'nun yakalanması veya tutuklanması için bilgi verilmesi karşılığında 15 milyon dolar ödül koyduğunu açıklamıştı.

ABD, devlet başkanının başına ödül koydu! Bölgede kriz çıkaracak hamle

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığının "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolleri olduğu" gerekçesiyle Maduro ile Venezuela yönetimindeki bazı kişiler hakkında iddianame hazırladığı bildirilmişti.

Maduro'nun yanı sıra hakkında iddianame hazırlanan kişilerin, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Birinci Başkan Yardımcısı ve Kurucu Meclis (ANC) Başkanı Diosdado Cabello, Venezuela Askeri İstihbarat Şefi Hugo Carvaja, eski Tümgeneral Cliver Alcala Cordones, Sanayi ve Tabii Üretim Bakanı Tarık el Aissami olduğu belirtilmişti.

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e sert tepki: Elinde veri varsa ve açıklamıyorsan ahlaksızlıktır

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yunan itirafı: Türk Deniz Kuvvetleri hareketli, Yunanistan çok güçsüz
Yunan itirafı: Türk Deniz Kuvvetleri hareketli, Yunanistan çok güçsüz

Yunan itirafı: Türk Deniz Kuvvetleri hareketli, Yunanistan çok güçsüz

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız
Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız

Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu bir suçtur, gerekli tüm adımları atacağız

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık
Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Bakan Varank'tan müjdeli haber: Seri üretime başladık

Borisov'dan AB'ye ilginç Türkiye teklifi!
Borisov'dan AB'ye ilginç Türkiye teklifi!

Borisov'dan AB'ye ilginç Türkiye teklifi!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.