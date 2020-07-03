Bizim hayatımızı kolaylaştıran, onların hayatını zorlaştırıyor! Neyse ki annesi yetişti

star.com.tr 03 Temmuz 2020 Cuma 11:40 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 11:40

İnsanların, yaşamlarını daha da kolaylaştırmak için inşa ettikleri yapılar, vahşi yaşamda hayatı daha da zorlaştırıyor. Gürültü, çevre kirliliği, yiyecek kıtlığı nedeniyle bazı hayvanlar doğal yaşam alanlarını terk ederken, bazıları ise bu doğal olmayan faktörlerin kurbanı oluyor.

Hindistan'da 2015-2020 yılları arasında elektrik çarpması, patlamalar ve diğer kazalar gibi "doğal olmayan nedenlerden" dolayı, yaklaşık 510 (bilinen sayı) fil öldü.

Sosyal medyada paylaşılan yeni bir görüntüde, insanların yaşamını kolaylaştıran şeylerin yavru bir fili nasıl zorda bıraktığı gözler önüne seriliyor.

Annesiyle birlikte bir yoldan geçen yeni doğmuş bir fil, duvar bariyerlerle karşılaştı. Bariyeri aşmak için verdiği çaba işe yaramayınca, yardıma annesi koştu.

Yoldan geçenlerin kaydettiği görüntülerde, yavru fil iki ayağı üzerinde durarak tırmanmak için mücadele ediyor. Daha sonra annesi hortumuyla destek vererek, yavrusunun tırmanmasına yardımcı oluyor.

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