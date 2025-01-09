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Dünya

'Bizim için çok önemli' diyerek duyurdular! Türkiye ile anlaşma yüzlerini güldürdü

Umman Yatırım Otoritesi Başkan Yardımcısı Mulhem el-Cerf, Türkiye'nin Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile ortak yatırım fonu kurmaya yönelik prosedürlerin oldukça ileri aşamaya ulaştığını belirtti.

AA9 Ocak 2025 Perşembe 23:00 - Güncelleme:
'Bizim için çok önemli' diyerek duyurdular! Türkiye ile anlaşma yüzlerini güldürdü
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Cerf, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın iktidara gelişinin beşinci yıl dönümünde Umman Enformasyon Bakanlığı tarafından başkent Maskat'ta ülkenin başarılarını değerlendirmek amacıyla düzenlenen "Umman ve Dünya" konferansının ikinci gününde konuştu.

Ummanlı yetkili, ortak fon kurma girişiminin, özellikle Bin Tarık'ın Kasım 2024'te Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında imzalanması nedeniyle ülkesi açısından "çok önemli" olduğunu söyledi.

BU YILIN İLK ÇEYREĞİNDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Ortak fonun kuruluş aşamalarına ilişkin prosedürlerin "çok ileri düzeyde" olduğunu kaydeden Cerf, fonun kuruluşunun, genel merkezinin ve yönetiminin tamamlandığının bu yılın ilk çeyreğinde açıklanmasını beklediklerini aktardı.

Anlaşmaya dahil olan sektörlere ilişkin olarak Cerf, bunların Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından 2020 sonunda kabul edilen "Umman Vizyonu 2040" ile tutarlı olduğunu vurguladı.

'TECRÜBESİNDEN YARARLANIYORUZ' MESAJI

Ummanlı yetkili, Umman Yatırım Otoritesi'nin ortakları OYAK'ın gıda ve sanayi sektöründeki gelişmiş kurumlardan biri olduğunu dikkate alarak tecrübesinden yararlandığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın huzurunda, Kasım ayında iki ülke arasında 10 anlaşma imzalanmıştı.

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