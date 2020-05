star.com.tr 20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:07 - Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 16:16

The Intercept'in, 'Erik Prens, Rus Paralı Asker Şirketi Wagner'e Ölümcül Hizmetler Sundu'makalesine göre Prince, son aylarda en az iki kez Afrika'da, yaptırım uygulanan bir Rus paralı asker şirketine askeri hizmet sağlamaya çalıştı.

Makalede, ABD Eğitim Bakanı Betsy DeVos'un kardeşi olan Prince'ın daha önce Rusya Wagner Grubu yetkilileriyle bir araya geldiği ileri sürüldü. İddiaya göre Prince, Wagner yetkililerine, Libya ve Mozambik'teki paramiliter faaliyetleri desteklemeyi önerdi.

Rus tarafının teklifi kabul etmediği düşünülüyor. Makalede, iddia edilen teklif hakkında kesin bir ayrıntı verilmezken, bu çabaları bilen üç kişi kaynak olarak gösterildi.

Matthew Cole ve Alex Emmons'in imzalarının yer aldığı makalede, "Prince ve Wagner arasındaki herhangi bir ticari ilişki aslında, etkili Trump yönetimi danışmanını Rus ordusuna taşeron yapacak." dedi.

Öte yandan Prince'ın Boies Schiller Flexner LLP'den avukatı Matthew L. Schwartz Real'in, Clear Investigatios'ta yer alan ifadelerine göre, internet sitesine dava açıldı. The Intercept, yayının yazarları ve medya grubu First Look Media hakkındaki şikayetler dün Wyoming, Cheyenne'deki Bölge Mahkemesinde sunuldu.

Konunun tamamen farklı olduğunu belirten Schwartz, tarafı 'Erik Prince'ı suçlu ve hain göstermek için, ön yargılı ve bilinmeyen kaynaklara dayandırılan haberlerle hedef almakla' suçladı.

Ayrıca dava başvurusunda, söz konusu makale '...bu iftira siyasi gündemi etkilemek için Bay Prince hakkında bilerek yanlış, yanıltıcı ve iftira niteliğinde beyanlar yayınlamak üzere kurulmuş bir planın parçası.' şeklinde nitelendirilidi.

Paralı asker şirketi Blackwater'ın kurucusu Erik Prince, 2016 seçimine Rus müdahalesi iddiası soruşturması sırasında ABD Kongresine yalan beyanda bulunmak ve yaptırım listesindeki kişi ve gruplara yardım etmekle suçlanıyor.

İhale usulü işgal

Irak'ta masum insanları katleden Blackwater'ın kurucusu Erik Prince, Orta Doğu'daki savaşın özelleştirilmesini savunanların başında geliyordu. 2010 yılında şirketi satmasına rağmen, Prince'in ABD Başkanı Trump ile arası oldukça iyi.

Öyle ki Prince'nin 58 yaşındaki kardeşi Betsy DeVos, Trump tarafından ABD Eğitim Bakanı olarak seçildi. Bakan DeVos, aynı zamanda 5.1 milyar dolarlık bir servetin de sahibi.

ABD'nin askerlerini geri çekme kararının ardından gelen Blackwater ilanı, Trump'ın da çekileceği yerlere paralı asker gönderebileceği iddialarını güçlendirdi.

Suriye'de PKK/PYD'ye destek

ABD'nin Suriye'de Blackwater benzeri çalışan bir özel güvenlik şirketi olan Castle International'a bağlı paralı askerlerini terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'li teröristlerle birlikte savaştığı ortaya çıktı.

Ancak Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarda, ağır silahlarla donatılarak PKK/YPG’lilerle yan yana savaşan paralı askerler de, teröristlerle birlikte imha edildi.

